باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام درخطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز، با اشاره به حرکت کاروان صمود از تونس به سمت غزه، گفت: این کاروان متشکل از گروه‌هایی با ۴۸ ملیت مختلف و بیش از ۴۰ کشتی است که با هدف شکستن محاصره غذایی مردم مظلوم غزه راهی شده‌اند. وی مخالفت رژیم صهیونیستی با این حرکت جهانی را مقابله با اراده ملت‌ها دانست و تأکید کرد که این اقدام اسرائیل به زیان خودش تمام خواهد شد.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توقیف برخی کشتی‌های این کاروان توسط رژیم صهیونیستی، نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت و سازمان ملل را در برابر اقدامات اسرائیل و آمریکا ناتوان خواند. او تأکید کرد که ایران نباید به این نهادها دل ببندد، بلکه باید مسیر قدرت‌یابی را در پیش گیرد؛ مسیری که به گفته او، با یاری خداوند محقق خواهد شد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به آینده‌ای مبتنی بر نظم نوین اسلامی، خواستار تلاش همگانی برای تحقق این هدف شد.

نماینده ولی فقیه در فارس با استناد به بیانات اخیر رهبر انقلاب، بر ضرورت تربیت ایمانی تأکید کرد و گفت: تربیت تنها با گفتار حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند یادآوری، آموزش و مشارکت فعال نهادهایی چون روحانیت، خطیبان جمعه و آموزش و پرورش است. او با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، از معلمان و کادر مدارس خواست تا در امر تربیت نسل جدید تلاش بیشتری داشته باشند و همکاری با روحانیون را در این مسیر مؤثر دانست.

امام جمعه شیراز با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای گمراهی جوانان، خواستار مقابله جدی با این توطئه‌ها در سیستم آموزشی و تربیتی کشور شد.

آیت‌الله دژکام به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های این نیرو در حفظ امنیت اخلاقی و مقابله با ناآرامی‌های شهری تقدیر کرد و نقش آن را در خط مقدم جنگ نرم بسیار مهم دانست.