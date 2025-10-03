نماینده مجلس گفت: صدور صورت حساب الکترونیک و قابل رد نبودن آن از سوی سازمان امور مالیاتی به نفع مودیان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فضل‌الله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه دریافت هوشمند مالیات بر ارزش افزوده به معنی افزایش شفافیت است گفت: به ویژه این که نرخ این مالیات برای تعداد زیادی از کالاها و خدمات توسط دولت مشخص شده است، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا زمینه بروز اختلاف بین مودی و مأمور مالیاتی را از بین می‌برد و روندها با انضباط بیشتری پیش می‌رود.

وی ادامه داد: وقتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشخص است، مودیان تکلیف خودشان را می دانند و از سر در گمی نجات پیدا می‌کنند. هر چقدر شفافیت بیشتر شود و روندها بیشتر مشخص شوند، اعتماد مودیان به روندهای مالیات‌ستانی در کشور افزایش پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وقتی اعتماد مردم به روندهای مالیاتی کشور بالا می‌رود، انگیزه آن‌ها برای پرداخت مالیات نیز بیشتر می‌شود گفت: تمامی این روندها در نهایت فرهنگ مالیات‌دهی را در کشور تقویت می‌کند که در شرایط فعلی ضرورت بالایی دارد.

رنجبر با بیان اینکه اعتبارسنجی و طبقه‌بندی شرکت‌ها به منظور جلوگیری از صدور فاکتورهای جعلی به نحوی که آن‌ها فقط بتوانند در چارچوب اعتبار خودشان فاکتور صادر کنند یک اقدام مناسب از سوی سازمان امور مالیاتی است گفت: این اقدام از اعمال نفوذها و کج‌روی‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. باید بابت انجام چنین اقداماتی به سازمان امور مالیاتی کشور تبریک بگوییم.

وی ادامه داد: هوشمندسازی روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده و صدور صورت حساب الکترونیک به معنای کاستن از اعمال سلیقه شخصی در روندهای مالیاتی کشور است. به نحوی که از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می‌آید و به سمت صداقت پیش می‌رویم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه صدور صورت حساب الکترونیک و قابل رد نبودن آن از سوی سازمان امور مالیاتی به نفع مودیان است. زیرا دغدغه آن‌ها را در این زمینه از بین می‌برد و مطمئن هستند که صورت حساب به صورت هوشمند مورد بررسی قرار می‌گیرد گفت: شاید بتوان گفت این مزیت مهم در عدم امکان رد اعتبار مالیاتی صورت حساب الکترونیکی بارگزاری شده در سامانه مودیان مهم‌ترین اقدام در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی روندهای مالیات‌ستانی در کشور منضبط می‌شود و شرکت‌ها تنها در چارچوب اعتبارشان می توانند فاکتور صادر کنند، بسترهای فساد از بین می‌رود.