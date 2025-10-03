باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیهای، با ابراز نگرانی نسبت به حمله به ناوگان صمود، بر ضرورت تضمین دسترسی امن و بیدرنگ کمکهای بشردوستانه به نوار غزه تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است: «جمهوری خلق چین با دقت تحولات مرتبط با این حادثه را پیگیری میکند و بر لزوم پایبندی به قطعنامههای سازمان ملل متحد و اجرای فوری آتشبس در غزه تأکید دارد.»
این وزارتخانه از تمامی طرفهای درگیر خواست تا مقررات بینالمللی را به طور مؤثر به اجرا گذاشته و از تشدید بحران انسانی در غزه جلوگیری کنند.
در بخش پایانی بیانیه تصریح شده است: «تأمین دسترسی بدون مانع و امن برای ارسال کمکهای انسانی به غزه، به عنوان یک اولویت فوری و ضروری باید مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد.»
منبع: الجزیره