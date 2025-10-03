چین بر لزوم پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و اجرای فوری آتش‌بس در غزه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه‌ای، با ابراز نگرانی نسبت به حمله به ناوگان صمود، بر ضرورت تضمین دسترسی امن و بی‌درنگ کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: «جمهوری خلق چین با دقت تحولات مرتبط با این حادثه را پیگیری می‌کند و بر لزوم پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و اجرای فوری آتش‌بس در غزه تأکید دارد.»

این وزارتخانه از تمامی طرف‌های درگیر خواست تا مقررات بین‌المللی را به طور مؤثر به اجرا گذاشته و از تشدید بحران انسانی در غزه جلوگیری کنند.

در بخش پایانی بیانیه تصریح شده است: «تأمین دسترسی بدون مانع و امن برای ارسال کمک‌های انسانی به غزه، به عنوان یک اولویت فوری و ضروری باید مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: دولت چین ، ناوگان آزادی ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه:
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
آخرین اخبار
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
رادریک بالفور: اعلامیه بالفور هرگز خواستار ایجاد «دولت اسرائیل» نبود
تحریم فرهنگی اسرائیل توسط بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
رشوه آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله 
حمله لاپید به نتانیاهو: توافق نظامی آمریکا و قطر تحقیر اسرائیل است
تقدیر نتانیاهو از ارتش اسرائیل به دلیل حمله به ناوگان صمود
گزارش‌های ضد و نقیض از پاسخ احتمالی حماس به طرح ترامپ 
اتحادیه اروپا: از طرح ترامپ برای غزه استقبال می‌کنیم
کلمبیا: گروگان‌گیری امدادگران، دموکراسی را بی‌معنا می‌کند
کرملین: روسیه تهدیدی برای اروپا نیست
نشست تخصصی بررسی مهاجران افغانستانی و چالش‌های رسانه‌ای در تهران
مصر: تلاش می‌کنیم حماس طرح ترامپ را بپذیرد
تظاهرات بزرگ در پاریس علیه سیاست‌های اقتصادی مکرون
پوتین خطاب به سران غرب: آرام باشید!
آفریقای جنوی از اسرائیل خواست «نوه ماندلا» را آزاد کند
اعتراضات در سراسر اروپا علیه توقیف ناوگان صمود + تصاویر
فراخوان‌های جدید برای تظاهرات در مراکش
سید الحوثی: ترامپ به دنبال تهی کردن غزه از مقاومت است