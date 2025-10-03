پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان خوزستان با هدف معرفی ظرفیت‌ها، تولیدات و دستاوردهای جوامع روستایی و عشایری استان از ۱۵ مهرماه در اهواز بازگشایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پنجمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان خوزستان از تاریخ 15 تا 18 مهرماه 1404 در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان واقع در کیانپارس اهواز برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، تولیدات و دستاوردهای جوامع روستایی و عشایری استان، هر روز از ساعت 17 تا 22 پذیرای علاقه‌مندان، فعالان حوزه توسعه روستایی، گردشگران و عموم مردم خواهد بود.

برپایی این رویداد فرهنگی ـ اقتصادی، فرصتی مغتنم برای آشنایی با سبک زندگی، صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی، خوراکی‌های سنتی و هنرهای بومی اقوام مختلف خوزستانی فراهم می‌آورد و نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و حفظ میراث فرهنگی ایفا می‌کند.

