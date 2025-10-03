با همدلی و اعتماد به توان داخلی می توان بر تحریم ها غلبه کرد

امام جمعه موقت گرگان، با تاکید بر اهمیت تقوا و معنویت به عنوان ریشه‌های اصلی امنیت و آرامش، بر ضرورت وحدت ملی و اعتماد به توانمندی‌های داخلی در مواجهه با تحریم‌ها و هجمه‌های دشمنان تاکید کرد و از مردم خواست با همدلی و انسجام، ایران را از پیچ‌وخم‌های تاریخی عبور دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام قربانعلی برقرار، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان، تقوا را ستون فقرات امنیت روحی و معنوی جامعه و عامل اصلی موفقیت در دنیا و آخرت معرفی کرد و با تلاوت بخشی از آیه ۷۳ سوره زمر، افزود: خداوند متعال در قرآن وعده داده است که صاحبان تقوا گروه‌گروه وارد بهشت می‌شوند و از عذاب الهی در امان خواهند بود.

وی همچنین به سالروز هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس اشاره کرد و یادآور شد: امام راحل با وجود موانع و محدودیت‌های فراوان، هرگز دست از مبارزه برنداشت و به رغم فشار‌های بی‌امان، مسیر استقلال و آزادی را با صلابت ادامه داد.

حجت‌الاسلام برقرار در بخش دیگری از سخنان خود، روز نیروی انتظامی را فرصت گرامیداشت تلاش‌های صادقانه و ایثارگرانه حافظان امنیت کشور دانست و خاطرنشان کرد: نیرو‌های انتظامی و امنیتی ما، پشتوانه اصلی امنیت و آرامش جامعه هستند و مردم باید قدر این نعمت عظیم را بدانند.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به تحولات اخیر و بازگشت احتمالی تحریم‌ها، تاکید کرد: دشمنان همیشه در طول تاریخ با ابزار ترس و ارعاب سعی داشته‌اند تا ایمان و اتحاد مردم را تضعیف کنند؛ اما این روش‌ها جز وحشت و ناامیدی برای آنان نتیجه‌ای نداشته است.

حجت‌الاسلام برقرار افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که همه اقشار جامعه با همدلی و انسجام کامل، پشتوانه‌ای برای پیشرفت و سربلندی ایران عزیز باشند و با اعتماد به توان داخلی و همبستگی ملی، مقابل تحریم‌ها و فشار‌های خارجی ایستادگی کنند.

منبع:  ایرنا

برچسب ها: تحریم ، نماز جمعه
خبرهای مرتبط
وحدت مردم ضامن استواری جمهوری اسلامی است
برپایی ۵۰ پایگاه در راستای برگزاری جشن عاطفه‌ها از امروز در شهر‌های گلستان
خطیب جمعه گرگان:
روحیه جهادی و امید، معادله تحمیلی دشمن را میشکند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف زنجیره‌ای در گرگان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت
شهرداری ویژه بافت تاریخی در گرگان راه اندازی می‌شود
با همدلی و اعتماد به توان داخلی می توان بر تحریم ها غلبه کرد
آخرین اخبار
با همدلی و اعتماد به توان داخلی می توان بر تحریم ها غلبه کرد
شهرداری ویژه بافت تاریخی در گرگان راه اندازی می‌شود
تصادف زنجیره‌ای در گرگان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت
ترافیک در جاده های گلستان بر اثر بارندگی/ رانندگان احتیاط کنند
شهرداری گرگان بازی افتتاحیه لیگ برتر بسکتبال ایران را با بُرد آغاز کرد