شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم قالیشویان در آستان مقدس حضرت سلطان علی بن محمد باقر(ع) در روستای مشهد اردهال شهرستان کاشان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله مردم ولایتمدار و مومن شهرستان کاشان استان اصفهان در دومین جمعه مهرماه مراسم آئین سنتی و مذهبی خاصی برگزار می‌کنند که به مراسم قالیشویان معروف است. این مراسم مذهبی که در آستان مقدس حضرت سلطان علی بن محمد باقر (ع) برگزار شد؛ جلوه‌ای کوچک از عشق و شور خدایی مردم منطقه کاشان به مکتب و معارف اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت که سال به سال شعله ورتر می‌شود.گفتنی است این مراسم که در سال ۱۳۹۱ به ثبت جهانی رسید.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، مراسم قالیشویان ، سوژه خبری
