استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

دسته عزای خادمان حرم بانوی کرامت در سالروز رحلت حضرت معصومه (س)

دسته عزای خادمان حرم بانوی کرامت در سالروز رحلت حضرت معصومه (س)
عکاس محسن کرمعلی
تاریخ انتشار ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ۱۴:۳۰
کد خبر
۹۰۰۹۴۴۰
نظر دادن
دانلود
همزمان با سالروز وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دسته عزای خادمین آستان قدس رضوی و آستان قم، با حضور عزاداران فاطمی از بیت النور تا حرم مطهر کریمه اهل بیت برگزار شد.

دسته عزای خادمان حرم بانوی کرامت در سالروز رحلت حضرت معصومه (س)

همزمان با سالروز وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دسته عزای خادمین آستان قدس رضوی و آستان قم، با حضور عزاداران فاطمی از بیت النور تا حرم مطهر کریمه اهل بیت برگزار شد.
۱۱ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰
/
برچسب ها: دسته عزاداری ، حضرت معصومه ، خدام حرم
مطالب مرتبط
دسته عزای خادمان حرم بانوی کرامت در سالروز رحلت حضرت معصومه (س)
young journalists club

دسته عزای خادمان حرم بانوی کرامت به مناسبت شهادت حضرت معصومه(س)

دسته عزای خادمان حرم بانوی کرامت در سالروز رحلت حضرت معصومه (س)
young journalists club

برپایی دسته عزای خادمان حرم بانوی کرامت در سالروز شهادت امام جواد (ع)

دسته عزای خادمان حرم بانوی کرامت در سالروز رحلت حضرت معصومه (س)
young journalists club

عزاداری خادمان حرم حضرت معصومه (س) در سوگ امام کاظم (ع)

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.