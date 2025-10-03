امام جمعه اهواز تأکید کرد که قیمت بسیاری از کالاها ربطی به دلار ندارد و دستگاه‌های قضایی و انتظامی با هرگونه سودجویی و احتکار به شدت برخورد کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی، گفت: «دولتمردان و مسئولان باید تمام توان خود را برای حل مشکلات مردم و تأمین کالاهای اساسی به کار گیرند.»

امام جمعه اهواز تاکید کرد که قیمت بسیاری از کالاها ربطی به نرخ دلار ندارد و دستگاه‌های قضایی و انتظامی باید با هرگونه تخلف و احتکار به شدت برخورد کنند.

وی افزود که نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و مقابله با تخلفات و افزایش قیمت در این شرایط اقتصادی ضروری است تا سودجویان نتوانند از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند.

امام جمعه اهواز همچنین با اشاره به تهدیدهای دشمنان و فعال شدن مکانیزم ماشه، اظهار کرد: «ایران اسلامی با داشتن توان دفاعی قوی و موشک‌های پیشرفته در برابر ظلم و قلدری دشمنان خواهد ایستاد.»

وی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی از تلاش و فداکاری ماموران در تأمین امنیت کشور تقدیر کرد و گفت: «شهدای زیادی برای حفظ امنیت کشور تقدیم شده‌اند.»

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد درباره برنامه دولت برای کوچک‌سازی سازمان امور عشایر ایران تصریح کرد: «عشایر سرمایه‌های کشور هستند و باید این مجموعه توسعه یابد، نه کوچک شود.»

امام جمعه اهواز در پایان تأکید کرد: «وحدت و یکپارچگی مردم ایران باعث عقب‌نشینی دشمنان شده و در هر شرایطی پای نظام جمهوری اسلامی خواهند ایستاد.»

