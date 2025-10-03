باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی، گفت: «دولتمردان و مسئولان باید تمام توان خود را برای حل مشکلات مردم و تأمین کالاهای اساسی به کار گیرند.»

امام جمعه اهواز تاکید کرد که قیمت بسیاری از کالاها ربطی به نرخ دلار ندارد و دستگاه‌های قضایی و انتظامی باید با هرگونه تخلف و احتکار به شدت برخورد کنند.

وی افزود که نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و مقابله با تخلفات و افزایش قیمت در این شرایط اقتصادی ضروری است تا سودجویان نتوانند از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند.

امام جمعه اهواز همچنین با اشاره به تهدیدهای دشمنان و فعال شدن مکانیزم ماشه، اظهار کرد: «ایران اسلامی با داشتن توان دفاعی قوی و موشک‌های پیشرفته در برابر ظلم و قلدری دشمنان خواهد ایستاد.»

وی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی از تلاش و فداکاری ماموران در تأمین امنیت کشور تقدیر کرد و گفت: «شهدای زیادی برای حفظ امنیت کشور تقدیم شده‌اند.»

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد درباره برنامه دولت برای کوچک‌سازی سازمان امور عشایر ایران تصریح کرد: «عشایر سرمایه‌های کشور هستند و باید این مجموعه توسعه یابد، نه کوچک شود.»

امام جمعه اهواز در پایان تأکید کرد: «وحدت و یکپارچگی مردم ایران باعث عقب‌نشینی دشمنان شده و در هر شرایطی پای نظام جمهوری اسلامی خواهند ایستاد.»

