دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در پاسخ به برخی باور‌ نادرست تغذیه‌ای مبنی بر اینکه «مصرف شیرینی‌جات یا نوشیدنی‌هایی مانند دلستر موجب افزایش وزن‌گیری جنین در دوران بارداری می‌شود»، اعلام کرد: قند و شیرینی‌جات باعث وزن‌گیری سالم جنین نمی‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصرف قند‌های ساده از جمله قند و شکر، شیرینی‌جات، کیک‌ها، انواع نوشابه‌ها و آبمیوه‌های صنعتی در دوران بارداری باید به‌طور جدی محدود شود؛ چرا که این مواد غذایی حاوی کالری بالا و ارزش غذایی پایین هستند و مصرف بیش از حد آنها می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های مزمن در بارداری مانند اضافه وزن، چاقی، دیابت بارداری و پرفشاری خون شود. این شرایط نه‌تنها سلامت مادر بلکه سلامت جنین را نیز به خطر می‌اندازد.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: در صورتی که پزشک معالج تشخیص دهد وزن مادر یا جنین پایین است، مادر باردار باید به کارشناس یا متخصص تغذیه مراجعه کند تا رژیم غذایی سالم و متناسب برای او تنظیم شود.

راهکار علمی برای وزن‌گیری سالم جنین، تغذیه اصولی و متعادل تحت نظر متخصص است، نه مصرف بی‌رویه قند و شیرینی‌جات.

برچسب ها: شیرینی جات ، دوران بارداری ، وزن گیری جنین
خبرهای مرتبط
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
نسخه خانگی مقابله با دیابت بارداری + فیلم
خانم‌های باردار نیازی به غذای دو نفره ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتشار اسامی محصولات بهداشتی غیرمجاز
ضرورت افزایش میزان پذیرش دانشجوی پروتز دندان+ فیلم
سقوط اتوبوس به دره در جاده دماوند؛ اعزام بالگرد به محل حادثه
تداوم روند سنجش سلامت نوآموزان تا دیماه/ پیش‌بینی سنجش ۲ میلیون کلاس اولی
آخرین اخبار
انتشار اسامی محصولات بهداشتی غیرمجاز
سقوط اتوبوس به دره در جاده دماوند؛ اعزام بالگرد به محل حادثه
تداوم روند سنجش سلامت نوآموزان تا دیماه/ پیش‌بینی سنجش ۲ میلیون کلاس اولی
ضرورت افزایش میزان پذیرش دانشجوی پروتز دندان+ فیلم
سه روش سنتی برای تسکین گلو درد
نگرانی درباره وضعیت دو دانشجوی مصدوم برطرف شده و آسیب‌دیدگی‌ها خیلی جدی نیست
تولید داخلی نینتدانیب؛ گامی در درمان فیبروز ریوی و پایان وابستگی به واردات
نتایج نهایی آزمون کاردانی فنی حرفه‌ای سال ۱۴۰۴ اعلام شد
میوه‌هایی که از آنها به عنوان اکسیر سلامتی یاد می‌شود + فیلم
مضرات بیش از حد انتظار کراتین برای بدن + فیلم
پوزیشنر هوشمند VC690: راهکاری پیشرفته برای صنایع نفت و گاز با طراحی بومی و استاندارد ضد انفجار+ فیلم
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۴
صرفه جویی ارزی ۵۰۰ هزار دلاری با تولید رزین‌های صنعتی داخلی+ فیلم
اطلاعیه دانشگاه تهران در پی بروز حادثه در یکی از آزمایشگاه‌های این دانشگاه