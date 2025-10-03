حمایت از خانواده شهدا، پشتیبانی از نخبگان و آزادسازی زندانیان غیرعمد اولویت است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام‌جمعه شهرکرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با گرامیداشت سالروز وفات حضرت معصومه (س) به تبیین مقام و فضائل ایشان پرداخت و زیارت و پیروی از سیره آن بانوی معظمه را مایه مباهات و الگوگیری برای زنان دانست.

وی با اشاره به روایات امامان معصوم درباره جایگاه حضرت معصومه، گفت بسیاری از احادیث بر شفاعت و جایگاه علمی و معنوی این بانو تأکید دارند، اظهار داشت: قم به‌عنوان مرکزی برای گسترش علم تشیع پیشگویی شده است. امام‌جمعه شهرکرد این نکته را یادآور شد که «از شهر قم علم به سراسر عالم گسترش پیدا خواهد کرد» و نقش علما و مراجع در این مسیر را کلیدی خواند.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی از تلاش‌ها و خدمات نیروی انتظامی استان قدردانی کرد و ضمن بیان خاطره‌ای از همراهی با خانواده شهدا، بر ضرورت تقویت ایمان و توکل در میان نیرو‌های مسلح تأکید کرد: تا ارزش و قبول عمل آنها نزد خداوند افزون شود.

وی همچنین خواستار تکریم و حمایتی جدی از خانواده‌های شهدا شد.

امام‌جمعه شهرکرد در دفاع از نخبگان، آنان را «نعمت الهی» خواند و هشدار داد که بی‌توجهی و ایجاد مانع می‌تواند به مهاجرت استعداد‌ها و خسارت برای کشور منجر شود. او از مسئولان خواست حمایت‌های لازم از جمله رفع موانع قانونی و فراهم آوردن تسهیلات برای نگه‌داشتن نخبگان در کشور انجام شود.

موضوع فرزندآوری نیز در دستور خطبه‌ها قرار گرفت؛ حجت الاسلام والمسلمین فاطمی از خانواده‌ها خواست نسبت به افزایش جمعیت اقدام کنند و به فرزندآوری به‌عنوان سرمایه‌گذاری ملی و دینی توجه کنند.

وی از مردم خواست در طرح‌های خیرخواهانه مانند آزادسازی زندانیان غیرعمد مشارکت کنند و به‌ویژه برای آزادی حدود ۱۱۵ نفر در استان که به‌دلیل مشکلات مالی در زندان هستند، کمک جمع‌آوری شود. وی خبر داد که ستاد دیه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این زمینه فعال‌اند و مردم می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به این طرح اختصاص دهند.

در اشاره‌ای به مذاکرات بین‌المللی پیرامون لوایحی مانند پالرمو و سی. اف. تی، امام‌جمعه شهرکرد گفت: هرگونه همراهی دولت با مذاکرات صرفاً به‌خاطر حفظ معیشت و آرامش مردم و رونق فعالیت‌های اقتصادی است و از دستگاه‌ها خواست که در همین فضا با تلاش و کار مستمر از توقف امور اقتصادی جلوگیری کنند.

خطیب نماز جمعه شهرکرد برای سلامتی رهبر انقلاب، حفظ عزت و اقتدار ملت ایران و گسترش توسل به اهل بیت دعا کرد و از مردم خواست در مسیر ایمان و تقوا پایدار بمانند.