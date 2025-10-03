باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله مدرسی امام جمعه موقت یزد در خطبههای این هفته نماز جمعه این شهر در خطبه اول نماز جمعه، ضمن سفارش مؤمنین به تقوای الهی، تقوا را منشأ تمامی خیرات و نیکیها در جامعه دانست و گفت: «اگر خداوند به کسی توفیق تقوا دهد، تمامی خوبیها و سعادتها را نصیب او خواهد کرد.
وی یکی از شاخصهای مهم تقوا را کوچک و ناچیز نشمردن گناه پس از ارتکاب دانست و به حدیثی از امام حسن عسکری (ع) اشاره کرد که فرمودند: «از گناهانی که آمرزیده نمیشود، گناه کسی است که مرتکب خطایی شود و بگویدای کاش گناه من فقط همین باشد و گناه خود را سبک بشمارد.»
امام جمعه موقت یزد، عواملی، چون سبک شمردن گناه و ارتکاب علنی آن را موجب تشدید عقوبت الهی دانست و خاطرنشان کرد: «عدم رعایت حجاب توسط برخی افراد، مصداق گناه آشکار و هتک حرمت جامعه اسلامی محسوب میشود که مؤمنین باید نسبت به آن توجه و حساسیت بیشتری نشان دهند.» وی همچنین، گناه افرادی را که دارای موقعیت خاص اجتماعی هستند و الگوی مردم به شمار میروند، از حیث عقوبت شدیدتر دانست.
*استعمار نوین غرب و بیداری جهانی در قبال ظلم
آیتالله مدرسی در خطبه دوم نماز جمعه به تحلیل شرایط خاص تاریخی کنونی پرداخت و اظهار داشت: «صدها سال استعمار غرب و در رأس آن انگلیس، جهان را چپاول کرده و با روشهای گوناگون، ملتها و سرزمینها را به چندین برابر وسعت خاک خود تحت سلطه قرار داده بودند.»
وی ادامه داد: «هرچند ملتها برای استقلال قیام کردند و پیروزیهایی نیز کسب شد، اما استکبار راهبردهای خود را تغییر داد و با نفوذ در ارکان حکومتها و تغییر فرهنگ بهصورت پنهان، سلطه خود را بر دیگر ملل حفظ کرد.» وی تأکید کرد که بیداری جهانی علیه این ظلم و ستم در حال گسترش است و مردم دنیا دیگر تاب تحمل این استکبار را ندارند.
*انتقاد شدید از نسلکشی در غزه و استانداردهای دوگانه آمریکا
خطیب جمعه یزد با اشاره به حماسه «طوفانالاقصی» توسط مردم غزه، تصریح کرد: «غرب و رژیم صهیونیستی با توحش و درندگی تمام، به جان مردم مظلوم غزه افتاده و نزدیک به ۷۰ هزار نفر از مردم بیگناه را به شهادت رساندند و مرتکب بدترین جنایات شدند.»
وی از اظهارات رئیسجمهور آمریکا بهشدت انتقاد کرد و گفت: «رئیسجمهور آمریکا میگوید بیایید سلاح را از مظلوم بگیریم و اجازه دهیم ظالم هر کاری میخواهد انجام دهد. این سیاست ترویج ارعاب و خلع سلاح کسانی است که از خود دفاع میکنند.»
انتقاد از سازوکار اسنپبک
آیتالله مدرسی در ادامه به موضوع برجام اشاره کرد و سازوکار موسوم به «اسنپبک» را امری عجیب و ناعادلانه دانست. وی انتقادات خود را در سه محور اصلی مطرح کرد:
۱. تحمیل یک قرارداد ناعادلانه تحت فشار به نام برجام بر ایران.
۲. عدم پایبندی طرفهای مقابل به تعهدات خود در حالی که ایران به توافق عمل کرده است.
۳. شکایت از ایران به سازمان ملل با استفاده از مفاد همین قرارداد تحمیلی و ظالمانه.
وی این قرارداد را به وضع محدودیتهای ناعادلانه برای عبور از یک جاده عمومی تشبیه کرد و امضای چنین سندی را فاقد افتخار و مستحق جایزه دانست و پرسید: «آیا امضای چنین قراردادی افتخار دارد؟ چرا مردم را در جریان کامل امور این توافق ناعادلانه قرار ندادید؟»
پیروزی قطعی با اتحاد و رهبریامام جمعه موقت یزد تأکید کرد: «به حول و قوه الهی و تحت زعامت مقام معظم رهبری و با اتحاد ملت، پوزه دشمن به خاک مالیده خواهد شد و در این امتحان الهی نیز پیروز خواهیم شد.»
وی همچنین با تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه (س)، این بانوی بزرگوار را منشأ برکات فراوانی برای کشور و جهان اسلام دانست و به روایاتی مبنی بر شفاعت ایشان برای شیعیان و وجوب بهشت برای زائران حرم مطهرشان اشاره کرد.
در پایان، آیتالله مدرسی ضمن گرامیداشت «هفته انتظامی»، از جانفشانیها و تلاشهای حافظان امنیت در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم مجدانه تلاش مینمایند، تقدیر و تشکر به عمل آورد.
منبع:روابط عمومی