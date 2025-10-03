باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
افتتاحیه معنوی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان + فیلم

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان امروز افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان امروز با برگزاری آیین افتتاحیه معنوی و ادای احترام به شهدا در گلستان شهدای اصفهان آغاز به‌کار کرد.

 

