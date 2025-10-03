\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0633\u06cc\u200c\u0648\u0647\u0641\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0648 \u0627\u062f\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u062f\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0628\u0647\u200c\u06a9\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n