باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) این شهرستان بیان کرد: دولتمردان و مسئولان باید در این شرایط اقتصادی تمام وقت خود را برای کمک و حل مشکلات مردم بگذارند و کالاهای اساسی مردم را تحت هر شرایطی تامین کنند.

وی افزود: نظارت بر عرضه کالای اساسی و وقوع تخلف یا هرگونه افزایش قیمت باید در این شرایط اقتصادی شدت یابد تا با سودجویی مقابله شود.

حجت الاسلام موسوی‌فرد با اشاره به دسیسه‌های دشمنان برای فشار حداکثری به کشور بیان کرد: ایران اسلامی با داشتن موشک‌های بسیار قدرتمند و نظام دفاعی منحصر به فرد در مقابل ظلم و قلدری‌های دشمنان خواهد ایستاد.

وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی اظهارکرد: ماموران انتظامی جان فشانانی هستند که امنیت را در شهرها و مرزها تامین می‌کنند و شهدای زیادی برای حفظ امنیت کشور تقدیم کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به برنامه دولت برای کوچک سازی سازمان امور عشایر ایران بیان کرد: این اقدام برای چابک سازی دولت قرار است انجام شود؛ عشایر سرمایه‌های کشور هستند و نباید به سمت کوچک کردن این سازمان حرکت کرد بلکه باید این مجموعه را توسعه داد.

وی افزود: دشمن بارها و به بهانه مذاکره، فشارها بر کشور ایران را افزایش داده که لازم است برای انجام هرگونه اقدام و مذاکره به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کرد.

حجت الاسلام موسوی فرد گفت: سالها گفته شد برجام به سرانجام نمی‌رسد ، امروز به آن نقطه رسیدیم؛ باید برخورد قاطع با دشمنان انجام شود تا دیگر توان دسیسه چینی نداشته باشند.

وی افزود: چیزی که باعث شده دشمن را به عقب بکشاند وحدت و یکپارچگی مردم است، مردم در شرایط مکانیسم ماشه نیز همچون تمام دسیسه‌های دشمن پای نظام جمهوری اسلامی خواهند ایستاد.

امام جمعه اهواز بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه چون مردم ایران همراهی کردند دشمن پیروز نشد و به دلیل شکست در جنگ، دشمنان ایران اسلامی به سمت فشار اقتصادی روی آوردند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا متعهد و قابل اعتماد نیستند.

منبع: ایرنا