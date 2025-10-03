فرمانده انتظامی البرز، از انهدام ۲۷ باند کلاهبرداری اینترنتی شامل اسکیمر و فیشینگ دراین استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار حمید هداوند به مناسبت هفته نیروی انتظامی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه کرج اظهار کرد: در این عملیات‌ها،بیش از ۴۳۰ نفر دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده پلیس در مقابله با جرایم سایبری افزود: اقدامات نیروی انتظامی در این حوزه باعث افزایش امنیت فضای مجازی و حفاظت از شهروندان شده است.

هداوند درخصوص جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در کشور گفت: طی این مدت تعدادی جاسوس دستگیر و مقادیر زیادی ریزپرنده در حال مونتاژ و هلی شات کشف شده و تعدادی نیز خودروی حامل ریز پرنده توقیف شد.

فرمانده انتظامی البرز افزود: متاسفانه برخی از دستگیر شده ها نیز اتباع بودند که توسط اطلاعات نیروی انتظامی ، سپاه و وزارت اطلاعات دستگیر شد و در زندان به سر می برند.

وی تاکید کرد: پلیس آمادگی کامل درخصوص جنگ احتمالی دشمن هست و مردم نگران نباشند و به امورات زندگی خود ادامه دهند.

هداوند همچنین از کاهش ۱۸ درصدی سرقت‌ها در استان البرز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت:در این مدت، شاهد افزایش ۱۳ درصدی کشفیات سرقت بوده ایم .

فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه نیروهای انتظامی البرز درسال جاری موفق به انهدام ۱۱ باند مواد مخدر شده‌اند، بیان کرد که کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: سه هزارو ۳۱۰ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدردر البرز دستگیر و ۶هزارو ۸۴۶ معتاد متجاهر جمع آروی و به اردوگاه باز پروری منتقل شدند .همچنین طی این مدت پنج هزار ۱۹۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است .