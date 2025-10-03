باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ امروز سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود.

این مقام عالی انتظامی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به مراکز خدمات رسان پلیس، گفت: بیش از یک ساعت از قطعی ارتباط پلیس و مردم نگذشته بود که ارتباطات برقرار شد. سایر همکاران که در شیفت‌های بعدی بودند، ظرف دو ساعت مراجعه کرده و مأموریت را در دست گرفتند و هیچ خللی ایجاد نشد. مردم نیز به صحنه آمدند و با ارائه اخبار و اطلاعات، توفیقات خوبی به دست آمد و کشفیات متعدد از پرنده‌های ریز و تحرکات دشمن گزارش شد. مأموران بلافاصله در صحنه حاضر شدند و توانستند این بخش از توطئه دشمن را خنثی کنند.

وی ادامه داد: مرزبانان عزیز ما که بخشی از فرماندهان و همکاران مرزبانی هستند، شبانه‌روز با چشمانی بیدار و با کمترین امکانات و حقوق از مرز‌ها دفاع می‌کنند. امروز امنیت در مرز‌ها برقرار است این در حالی است که در حالی که دشمن هر روز به دنبال ضربه زدن است و شهدایی تقدیم می‌شود؛ این موضوع نشان‌دهنده آن است که مرزبانان ما از نقطه صفر مرزی تا پایتخت هوشیارانه در برابر دشمن ایستاده‌اند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان کرد: خدمتگزاران مردم در شهر‌ها به‌ویژه تهران یکی از دغدغه‌های مهم را پیگیری کرده‌اند؛ از جمله موضوع وجود معتادان متجاهر و موادفروشان. در حالی که بسیاری از دستگاه‌ها همراهی نمی‌کردند، اما این موضوع را پلیس پیگیر کرد که همین جا جا دارد از دولت شهید رئیسی، رئیس‌جمهور فقید و دولت چهاردهم قدردانی کنم که با ایجاد ظرفیت‌های لازم، کمک کردند تا امروز صحنه‌هایی که پیش‌تر از حضور معتادان متجاهر در پارک‌ها، زیر پل‌ها و خیابان‌ها مشاهده می‌شد، دیگر دیده نشود.

وی در خصوص کشفیات مواد مخدر نیز گفت: علی‌رغم تغییرات در کشور‌های همسایه و کاهش ورود مواد، خدمتگزاران مردم در تهران بزرگ تنها در این شهر بیش از ۶ تن مواد مخدر و با کشفیات خارج از استان بیش از ۷ تن مواد مخدر را کشف کرده‌اند تا آرامش روح و روان جامعه تأمین شود و خانواده‌ها دغدغه اعتیاد فرزندانشان را نداشته باشند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با هشدار به اراذل و اوباش شهرها، گفت: این افراد که گا‌ها پیاده‌نظام دشمنان به شمار می‌روند، توسط دشمنان جذب می‌شدند تا با ناامن‌سازی، اقدامات تروریستی یا سلب آسایش مردم، جامعه را مختل کنند. با این حال، بر اساس وعده فرمانده کل انتظامی کشور و خط‌ونشان‌هایی که کشیده شد، امروز در طول هفته تقریباً هیچ تحرکی از آنها دیده نمی‌شود. باید خطاب به اراذل و اوباش بگویم کسانی که هنوز ضرب شست پلیس را نچشیده، ندیده یا فراموش کرده‌اند باید بدانند هر کس با امنیت مردم بازی کند و آن را به خطر بیندازد، گردن‌کشی کند یا قمه‌کشی کند، پلیس در کمین اوست و آماده اقدام قانونی است.

سردار محمدیان درباره ضرورت مبارزه با سرقت درکشور، بیان کرد: تمام ظرفیت‌های پلیس به‌کار گرفته شده است، یگان ویژه، امداد و رده‌های ستادی فعال شدند و هماهنگی‌های قضایی به‌خوبی انجام شد. مجموعه دستگاه قضایی همانند گذشته به میدان آمد و با حذف برخی تخفیف‌هایی که پیش‌تر به برخی مجرمان اعطا می‌شد، روند مبارزه با سرقت به شکل قابل‌توجهی تغییر کرد.

وی با اشاره به پایین آمدن آمار سرقت در کشور، اظهار کرد: اگر سال ۱۴۰۱، زمان آغاز فرماندهی فرمانده کل انتظامی کشور، مبنا قرار گیرد، در سال ۱۴۰۲ کاهش ۱۲ درصدی سرقت‌ها ثبت شد و در سال بعد این کاهش به ۱۸ درصد رسید. تا امروز نیز مجموع کاهش سرقت در کشور و در تهران به ۲۳ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، میزان سرقت‌ها تقریباً به نصف کاهش یافته است، با این حال این سطح همچنان پاسخگوی شأن جامعه نیست. انتظار می‌رود زمانی که سرقت‌ها به حداقل ممکن برسد و توفیقات در کشف به بالاترین سطح دست یابد، امنیت جامعه به شکل مطلوب تأمین شود.

منبع: خبرگزاری پلیس