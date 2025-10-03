با آغاز ریل گذاری کرمانشاه _ خسروی شاهد تکمیل کریدور شرق_ غرب و کاهش ۹۰ میلیون لیتر مصرف سوخت خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در یک رویداد مهم، ریلگذاری شاهراه ترانزیتی غرب کشور، با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. این پروژه شامل ایجاد خط راهآهن کرمانشاه به شهرستان اسلامآباد و در نهایت به مرز خسروی است. این خط آهن بخش مهمی از کریدور گذر شرق به غرب را تکمیل خواهد کرد.
در همين راستا فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت:این کریدور، بهویژه در حوزه مسافری و ترانزیت کالا، اهمیت بسیار زیادی دارد. حجم کالایی که از آسیای میانه وارد کشور خواهد شد و از این مسیر به سمت کشورهای غربی منتقل میشود، قطعاً تأثیر بسزایی در ترانزیت کالا خواهد داشت.
او بیان کرد:بودجهای که امسال برای این پروژه در نظر گرفته شده، عدد مناسبی است که میتواند باعث تسریع در پیشرفت پروژه شود.
همچنین در این زمینه محمدرضا کدخدا زاده معاون برنامه ریزی شرکت ساخت توضیح داد:مرحله اول این طرح ملی از کرمانشاه تا شهرستان اسلامآباد خواهد بود.
وی با بیان اینکه برای ۱۵ کیلومتر ابتدایی این مسیر، حدود ۸ همت اعتبار پیشبینی شده است گفت:اگر اعتبارات بهموقع تأمین شود، برنامهریزی شده که طی یک سال و نیم این پروژه به پایان برسد.
براساس این گزارش ایجاد خط راهآهن کرمانشاه به خسروی نقش مهمی در افزایش ظرفیت بار و مسافر، بهویژه در بخش ترانزیت کشور دارد. در ابتدای کار، پیشبینی شده که حدود یک میلیون تن بار از این خط حمل شود و در سالهای آتی این مقدار به ۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت. این خط آهن همچنین میتواند باعث صرفهجویی ۹۰ میلیون لیتر سوخت در سال شود.
گفتنی است پروژه ریلگذاری کرمانشاه به خسروی نه تنها به بهبود زیرساختهای حمل و نقل کشور کمک میکند، بلکه بهطور مستقیم بر اقتصاد و تجارت منطقه تأثیر مثبت خواهد گذاشت. با تأمین بهموقع اعتبارات و پیگیریهای لازم، این پروژه میتواند به سرعت به بهرهبرداری برسد و تحولی بزرگ در ترانزیت کالا و مسافر ایجاد کند.