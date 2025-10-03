باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -آیت الله علیرضا اعرافی ،امام جمعه قم در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه قم که با حضور امت خدا جوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با بیان اینکه استعمار از همه مرزها عبور کرده است، تصریح کرد: دشمنان ممکن است برخی سنگرها را فتح کنند، اما سنگر نهایی در اختیار خداوند و مجاهدان راه حق است.
او با اشاره به تحولات پرشتاب منطقهای و جهانی، وضعیت کنونی ایران و جهان اسلام را یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ معاصر توصیف کرد و با تأکید بر شکلگیری کارزاری بزرگ، گفت: دشمنان خدا و مستکبران عالم بار دیگر آتش جنگ صلیبی نوینی را شعلهور کردهاند و استعمار، بیپروا از تمامی مرزها عبور کرده است.
خطیب جمعه قم افزود: صفوف ملت ایران و امت اسلام با یاری خداوند پابرجا مانده و دشمنان به عقب رانده میشوند.
سیاستهای خصمانه غرب علیه استقلال منطقه
آیتالله اعرافی با انتقاد از سیاستهای آمریکا و اروپا، گفت: آنان نمیخواهند قدرتی مستقل در منطقه شکل بگیرد و تلاش دارند ملتها را از توان دفاعی، اقتصادی و سیاسی محروم کنند.
او رژیم صهیونیستی را ابزار فشار غرب دانست و افزود: هدف آنان، تضعیف کامل مسلمانان و وابستهسازی آنان است.
غزه، نماد قساوت بیپایان رژیم جعلی
خطیب جمعه قم با اشاره به حوادث اخیر و کاروان صمود، رفتار غرب را فاقد هرگونه ارزش انسانی و حقوق بشری دانست و گفت: غزه امروز نماد مظلومیت بی انتهاا و قساوت دشمنان است.
تجلیل از فرماندهان مقاومت
آیتالله اعرافی با گرامیداشت یاد شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفیالدین، آنان را فرماندهان بزرگ مقاومت خواند و گفت: دوازده روز مقاومت و شهادت این دو شخصیت، برگ زرینی در تاریخ مبارزات اسلامی است.
نیروی انتظامی، ستون امنیت کشور
در بخش دیگری از خطبهها، امام جمعه قم با اشاره به هفته نیروی انتظامی، این نیرو را پشتیبان امنیت کشور دانست و گفت: نیروی انتظامی در منظومه نیروهای مسلح جایگاه ویژهای دارد و در عرصههای مختلف مسئولیتهای خطیری بر دوش دارد.
هشدار نسبت به کوچک شمردن گناه
او مسائل فرهنگی را از حوزههای اساسی دانست و هشدار داد: کوچک شمردن گناه، گناهی مضاعف است و بیتفاوتی نسبت به فساد، آسیب بزرگی به جامعه وارد خواهد کرد. جامعه اسلامی باید در برابر امواج تباهی هوشیار باشد.
تبیین مقام زن در منطق اسلام
آیتالله اعرافی با اشاره به ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، مقام زن در اسلام را تبیین کرد و گفت: ایشان روحبخش قم، ایران و جهان اسلام بود.
او تأکید کرد: زن در منطق اسلام موجودی صاحب رسالت اجتماعی، اخلاقی، معنوی و خانوادگی و نه ابزار شهوترانی است.