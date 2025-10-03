نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه دشمنان در صدد هستند که جوانان را در مسیر بی بند باری قرار دهند، گفت : اهل بیت ( ع) بهترین الگو برای نسل جوان است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت به وظایف حاکم اسلامی اشاره کرد و گفت : بخشش و گذشت از اهم ویژگی های بارز حاکم اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه در دنیای امروز تلاش همه سیاست مداران الگو سازی برای نسل معاصر است، گفت : در دنیا الگوهای که برای دختران و پسران جوان ساخته می شود جوان را منهای خدا تعریف می کند مسیر آنها شهوت ، ثروت و شهرت است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه بشر نیاز به عزت کرامت و دانش دارد ، به شهادت حضرت معصومه ( س) اشاره کرد و افزود: عزت و کرامت، فضل دانش از ویژگی ارزشمند این بانوی کرامت بود، ائمه اطهار ( ع) بهترین الگو برای نسل جوان شمرده می شوند.‌

وی ضمن تبریک هفته فراجا تصریح کرد : امنیت امروز کشور را مدیون این مردان غیور در جای جای ایران هستیم این ایام بر همه دلاوران این مرز و بوم مبارک و فرخنده باشد.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان خاطر نشان کرد : ۱۵ مهر یاد آور طوفان الاقصی است این روز نیز بر ملت های اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم.

وی اضافه کرد : طوفان الاقصی توانست بسیاری از معادلات استکبار جهانی را نقش بر آب کند و آثاری بر جا گذاشته مورد توجه همه ملت ها است.

آیت الله فلاحتی گفت : پایداری انقلاب اسلامی ماحصل خون های است که در این راه ریخته شده است که اینگونه کشور توانست پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.