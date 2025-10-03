\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635\u0627\u0646 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0646\u0633\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0648\u0632 \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648 \u062f\u0627\u0631\u0648\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u062f\u0642\u062a \u0628\u0627\u0644\u0627 \u0648 \u0633\u0631\u0639\u062a \u062f\u0631 \u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0634 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0631\u062a\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n