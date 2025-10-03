باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
طراحی و داخلی‌سازی نسل جدید دستگاه اندازه‌گیری دوز رادیو دارو + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان صنعت هسته‌ای کشورمان موفق شدند نسل جدید دستگاه اندازه‌گیری دوز رادیو داروها را طراحی و داخلی‌سازی کنند.

دقت بالا و سرعت در پردازش اطلاعات برای جلوگیری از پرتوگیری بیماران از جمله ویژگی‌های این دستگاه است.

 

