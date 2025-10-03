باشگاه خبرنگاران جوان - سیروس احمدی نوحدانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در نشست تخصصی «تحولات جنوب غرب آسیا در دوران گذار ژئوپلیتیکی» که با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد، ساختار ژئوپلیتیکی جهان را چارچوبی پویا و دینامیک دانست و گفت: جهان در دوره‌های زمانی مختلف و تحت تأثیر رخداد‌های ژرف، آرایش و فرم جدیدی از چرخه قدرت به خود گرفته و نظم جدیدی را به وجود آورده که پایان دوران پس از فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی و شروع دوران گذار ژئوپلیتیکی بوده است.

وی با اشاره به تضعیف جایگاه آمریکا در دوره گذار، دو عامل داخلی و خارجی را در شکل‌گیری جهان جدید موثر خواند و افزود: در بعد داخلی، محرک‌هایی مانند بحران‌های اقتصادی ۲۰۰۸، کووید ۱۹، بحران مهاجران اروپا و در بعد خارجی، قطبی‌سازی داخلی در غرب، افزایش نظام‌های اتوکراسی، کاهش توان آمریکا برای اجماع جهانی و ظهور قطب‌های جدید قدرت مانند (چین) با ۲۸ درصد GDP جهانی (روسیه و ظهور کشور‌های عضو بریکس) موجب تضعیف جایگاه ایالات متحده شده است.

نوحدانی در پایان با تحلیل روند‌های موجود، سناریو‌هایی را برای آینده منطقه ارائه و سپس به تعدادی از سوالات شرکت‌کنندگان حضوری و مجازی پاسخ داد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ارتش