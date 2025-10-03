باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس یک یادداشت داخلی اخیر ارتش آمریکا، مدرنسازی بسیار ضروری شبکه ارتباطی میدان نبرد این ارتش که توسط شرکتهای اندوریل، پالانتیر و دیگران در حال انجام است، مملو از مشکلات و آسیبپذیریهای «امنیتی بنیادین» است و باید به عنوان «ریسک بسیار بالا» با آن برخورد شود.
این دو شرکت دره سیلیکون که توسط متحدان رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، رهبری میشوند، با وعده ارائه سریع تسلیحات ارزانتر و پیشرفتهتر نسبت به تأمینکنندگان دیرینه پنتاگون، به جریان سودآور قراردادهای این وزارتخانه دست یافتهاند.
اما یادداشت ماه سپتامبر مدیر ارشد فناوری ارتش درباره پلتفرم NGC۲ که سربازان، سنسورها، وسایل نقلیه و فرماندهان را با دادههای لحظهای مرتبط میسازد، تصویر تاریکی از محصول اولیه ترسیم میکند.
در این یادداشت آمده است: «ما نمیتوانیم کنترل کنیم که چه کسی چه چیزی را میبیند، نمیتوانیم ببینیم کاربران چه میکنند، و نمیتوانیم تأیید کنیم که خود نرمافزار ایمن است.»
پالانتیر و اندوریل در رابطه با این گزارش اظهار نظری نکردهاند.
این ارزیابی، که توسط رویترز مشاهده شده و اولین بار توسط بریکینگ دیفنس گزارش شد، تنها چند ماه پس از آن منتشر میشود که شرکت سازنده پهپاد و نرمافزار دفاعی اندوریل، مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار برای ایجاد یک نمونه اولیه از NGC۲ با شرکایی از جمله پالانتیر، مایکروسافت و چند پیمانکار کوچکتر دریافت کرد.
«گابریل چیولی»، مدیر ارشد فناوری ارشد و مقام صدور مجوز ارتش، نوشت که ارتش باید نسخه نمونه اولیه NGC۲ را به دلیل «احتمال دستیابی دشمن به دسترسی پایدار و غیرقابل تشخیص» به عنوان «ریسک بسیار بالا» در نظر بگیرد.
علیرغم انتقاد تند یادداشت اوایل سپتامبر، «لئونل گارسیگا»، مدیر ارشد اطلاعات ارتش و مافوق چیولی، در بیانیهای به رویترز گفت که این گزارش بخشی از فرآیندی بوده که به «اولویتبندی آسیبپذیریهای امنیت سایبری» و کاهش آنها کمک کرده است.
در ماه مارس، لشکر ۴ پیادهنظام از این سیستم در تمرین آموزشی آتش زنده توپخانه در فورت کارسون، کلرادو استفاده کرد؛ تمرینی که اندوریل آن را نمایشی از عملکرد سریعتر و قابل اطمینانتر در مقایسه با سیستمهای قدیمی توصیف کرد.
منبع: رویترز