یادداشت داخلی ارتش آمریکا نشان می‌دهد سیستم ارتباطی میدان نبرد ارتش آمریکا دارای نقاط ضعف عمیق است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس یک یادداشت داخلی اخیر ارتش آمریکا، مدرنسازی بسیار ضروری شبکه ارتباطی میدان نبرد این ارتش که توسط شرکت‌های اندوریل، پالانتیر و دیگران در حال انجام است، مملو از مشکلات و آسیب‌پذیری‌های «امنیتی بنیادین» است و باید به عنوان «ریسک بسیار بالا» با آن برخورد شود.

این دو شرکت دره سیلیکون که توسط متحدان رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، رهبری می‌شوند، با وعده ارائه سریع تسلیحات ارزان‌تر و پیشرفته‌تر نسبت به تأمین‌کنندگان دیرینه پنتاگون، به جریان سودآور قرارداد‌های این وزارتخانه دست یافته‌اند.

اما یادداشت ماه سپتامبر مدیر ارشد فناوری ارتش درباره پلتفرم NGC۲ که سربازان، سنسورها، وسایل نقلیه و فرماندهان را با داده‌های لحظه‌ای مرتبط می‌سازد، تصویر تاریکی از محصول اولیه ترسیم می‌کند.

در این یادداشت آمده است: «ما نمی‌توانیم کنترل کنیم که چه کسی چه چیزی را می‌بیند، نمی‌توانیم ببینیم کاربران چه می‌کنند، و نمی‌توانیم تأیید کنیم که خود نرم‌افزار ایمن است.»

پالانتیر و اندوریل در رابطه با این گزارش اظهار نظری نکرده‌اند.

این ارزیابی، که توسط رویترز مشاهده شده و اولین بار توسط بریکینگ دیفنس گزارش شد، تنها چند ماه پس از آن منتشر می‌شود که شرکت سازنده پهپاد و نرم‌افزار دفاعی اندوریل، مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار برای ایجاد یک نمونه اولیه از NGC۲ با شرکایی از جمله پالانتیر، مایکروسافت و چند پیمانکار کوچک‌تر دریافت کرد.

«گابریل چیولی»، مدیر ارشد فناوری ارشد و مقام صدور مجوز ارتش، نوشت که ارتش باید نسخه نمونه اولیه NGC۲ را به دلیل «احتمال دستیابی دشمن به دسترسی پایدار و غیرقابل تشخیص» به عنوان «ریسک بسیار بالا» در نظر بگیرد.

علیرغم انتقاد تند یادداشت اوایل سپتامبر، «لئونل گارسیگا»، مدیر ارشد اطلاعات ارتش و مافوق چیولی، در بیانیه‌ای به رویترز گفت که این گزارش بخشی از فرآیندی بوده که به «اولویت‌بندی آسیب‌پذیری‌های امنیت سایبری» و کاهش آنها کمک کرده است.

در ماه مارس، لشکر ۴ پیاده‌نظام از این سیستم در تمرین آموزشی آتش زنده توپخانه در فورت کارسون، کلرادو استفاده کرد؛ تمرینی که اندوریل آن را نمایشی از عملکرد سریع‌تر و قابل اطمینان‌تر در مقایسه با سیستم‌های قدیمی توصیف کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: ارتش آمریکا ، تجهیزات نظامی
خبرهای مرتبط
وزارت جنگ آمریکا صد‌ها فرمانده نظامی را فوری احضار کرد
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
جلسه بی‌سابقه فرماندهان ارتش آمریکا در پایگاهی نزدیک واشنگتن با دعوت مرموز ترامپ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
آخرین اخبار
سیستم‌های ارتباطی میدان نبرد آمریکا آسیب‌پذیر هستند
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
رادریک بالفور: اعلامیه بالفور هرگز خواستار ایجاد «دولت اسرائیل» نبود
تحریم فرهنگی اسرائیل توسط بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
رشوه آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله 
حمله لاپید به نتانیاهو: توافق نظامی آمریکا و قطر تحقیر اسرائیل است
تقدیر نتانیاهو از ارتش اسرائیل به دلیل حمله به ناوگان صمود
گزارش‌های ضد و نقیض از پاسخ احتمالی حماس به طرح ترامپ 
اتحادیه اروپا: از طرح ترامپ برای غزه استقبال می‌کنیم
کلمبیا: گروگان‌گیری امدادگران، دموکراسی را بی‌معنا می‌کند
کرملین: روسیه تهدیدی برای اروپا نیست
نشست تخصصی بررسی مهاجران افغانستانی و چالش‌های رسانه‌ای در تهران
مصر: تلاش می‌کنیم حماس طرح ترامپ را بپذیرد
تظاهرات بزرگ در پاریس علیه سیاست‌های اقتصادی مکرون
پوتین خطاب به سران غرب: آرام باشید!
آفریقای جنوی از اسرائیل خواست «نوه ماندلا» را آزاد کند
اعتراضات در سراسر اروپا علیه توقیف ناوگان صمود + تصاویر
فراخوان‌های جدید برای تظاهرات در مراکش