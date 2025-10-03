بررسی ها نشان داد یکی از قربانیان حمله منچستر به احتمال زیاد توسط پلیس هدف اصابت گلوله قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مأموران پلیس روز جمعه در یک بیانیه اعلام کردند که به نظر می‌رسد یکی از کشته ها در حمله روز پنج‌شنبه به یک کنیسه در منچستر، در جریان اقدامات پلیس برای مهار مهاجم - که سلاح گرم نداشته - توسط پلیس هدف اصابت گلوله قرار گرفته است.

در بیانیه پلیس منچستر بزرگ (GMP) آمده است: «در حال حاضر اعتقاد بر این است که مظنون، جهاد الشامی، دارای سلاح گرم نبوده و تنها تیراندازی انجام شده توسط مأموران مسلح پلیس منچستر بزرگ صورت گرفته است.»

«بنابراین، با توجه به بررسی‌های بیشتر پزشکی قانونی، متأسفانه این آسیب می‌تواند به عنوان یک پیامد غیرقابل پیش‌بینی از اقدامات فوری که مأموران من برای خاتمه دادن به این حمله خشونت‌آمیز انجام دادند، رخ داده باشد.»

پلیس افزود که یکی از مجروحان که در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان است نیز دارای زخم گلوله می‌باشد.

هر دو فردی که تصور می‌شود هدف اصابت گلوله قرار گرفته‌اند، در پشت در‌های کنیسه بوده‌اند.

منبع: رویترز

