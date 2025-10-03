باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی روز جمعه با بیان اینکه میزان صادرات برق به این دو کشور ۱۵۰ مگاوات است، افزود: همچنین از دو کشور ارمنستان و ترکمنستان برق وارد می‌کنیم.

وی میزان واردات برق از این دو کشور را حدود ۴۵۰ مگاوات برشمرد.

مدیرعامل توانیر در خصوص افزایش میزان صادرات گفت: صادرات در همین حد خواهد ماند، مگر این که اتفاق خاصی در مراودات آنی با کشور‌های همسایه رخ دهد.

وی ادامه داد: البته فعلا چیزی در دستور کار نیست.

ششم شهریورماه امسال بود که مدیرعامل توانیر به خبرنگار ایرنا گفت: میزان صادرات برق کشور به دلیل ناترازی داخلی به کمترین میزان خود و تقریبا به صفر رسیده است.

صادرات برق زمانی انجام می‌شود که توازن بین تولید و مصرف دست خوش تغییر نشود و نیاز داخلی به طور کامل پاسخ داده شود.

در ماه‌های گذشته و با هدف کاهش ناترازی برق در دوره گرم سال و به‌ویژه در روز‌های اوج مصرف، میزان واردات برق کشور بیش از پنج برابر صادرات شده بود و بخش عمده این واردات برای حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز داخلی انجام می‌شد.

در ماه‌های اخیر صادرات عمده برق کشور که پیش‌تر در قالب قرارداد‌های بین المللی به عراق انجام می‌شد، به‌طور کامل متوقف شده و در خصوص افغانستان نیز طبق تعهد بین‌المللی قراردادی بود که بسیار کمتر از واردات برق به کشور بود.

منبع: ایرنا