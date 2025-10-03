معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: بیش از پنج همت از منافع حاصل از سود سهام عدالت به حساب سهام‌داران واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نوحی، عضو هیات مدیره و معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اظهار کرد: این شرکت پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر را به حساب بیش از ۴۴ میلیون و ۷۹ هزار سهام‌دار واریز کرد.

نوحی اضافه کرد: برای آن دسته از وراث متوفیان که تاریخ فوت آنها پس از اول مرداد ۱۳۹۹ است، با تکمیل و ارائه سامانه سازمان امور مالیاتی، واریز اصل و منافع سود سهام عدالت به حساب وراث آنها در مراحل بعدی صورت خواهد پذیرفت.

دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند.

منبع: سمات

برچسب ها: سهام عدالت ، سپرده گذاری مرکزی ، سهامداران
