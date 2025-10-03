حادثه واژگونی پراید در جاده قم به گرمسار پنج نفر را راهی بیمارستان کرد؛ حال یک تن از مصدومان وخیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان-دکتر باقری رییس اورژانس ۱۱۵ قم، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه پراید در محور قم به گرمسار، کیلومتر ۶۰ خبر داد و گفت:این حادثه امروز رخ داد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس و بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، همه آنها به مرکز درمانی شهید بهشتی قم منتقل شدند.

به گفته رئیس اورژانس ۱۱۵ قم، در میان مصدومان، یک نفر در وضعیت بدحال قرار دارد و خوشبختانه هیچ مورد فوت گزارش نشده است.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم