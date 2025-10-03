حادثه واژگونی پراید در جاده قم به گرمسار پنج نفر را راهی بیمارستان کرد؛ حال یک تن از مصدومان وخیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان-دکتر باقری رییس اورژانس ۱۱۵ قم، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه پراید در محور قم به گرمسار، کیلومتر ۶۰ خبر داد و گفت:این حادثه امروز رخ داد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس و بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، همه آنها به مرکز درمانی شهید بهشتی قم منتقل شدند.

به گفته رئیس اورژانس ۱۱۵ قم، در میان مصدومان، یک نفر در وضعیت بدحال قرار دارد و خوشبختانه هیچ مورد فوت گزارش نشده است.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

 

برچسب ها: واژگونی خودرو ، حوادث رانندگی
خبرهای مرتبط
روایتی از سرخ پوشان بی ادعا؛ نجات شغل نیست، ایمان است
آتش‌سوزی در سایت شهید رئیسی قم هیچگونه خسارتی نداشت
سانحه رانندگی در محور راهجرد به سلفچگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قم در قاب سوگ؛ حرکت دسته‌های عزاداری به سوی حرم کریمه اهل بیت (س)
هشدار امام جمعه قم نسبت به جنگ صلیبی نوین
پنج مصدوم در حادثه واژگونی پراید در جاده قم به گرمسار
پایان مسابقات آمادگی جسمانی دختران قمی
آخرین اخبار
پایان مسابقات آمادگی جسمانی دختران قمی
پنج مصدوم در حادثه واژگونی پراید در جاده قم به گرمسار
هشدار امام جمعه قم نسبت به جنگ صلیبی نوین
قم در قاب سوگ؛ حرکت دسته‌های عزاداری به سوی حرم کریمه اهل بیت (س)
برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت دبیران کل حزب الله با حضور قالیباف در قم
پرچم گنبد نورانی حرم حضرت معصومه (س) تعویض شد+فیلم
نخستین کنگره ملی «حیات طیبه علمای جهان اسلام» در قم برگزار می‌شود