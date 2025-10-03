وکلای فعالان فرانسوی شرکت‌کننده در ناوگان صمود از پاریس خواستند که به شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل بپیوندد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وکلای فعالان فرانسوی شرکت‌کننده در «ناوگان صمود جهانی» از دولت فرانسه خواستند تا به شکایتی که آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم تروریستی اسرائیل مطرح کرده است، بپیوندد.

رافائل کمپف، یکی از وکلای این فعالان گفت: «ما هیچ اطلاعی در مورد محل نگهداری ۳۴ فعال فرانسوی که توسط اسرائیل بازداشت شده‌اند نداریم و نمی‌دانیم در کدام زندان نگهداری می‌شوند.»

او خاطرنشان کرد که بازدید ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل از بازداشت‌شدگان «رویه‌ای غیرقانونی در همه کشورها» است.

این وکیل تأکید کرد که حمله به «ناوگان سومود» توسط این رژیم تروریستی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تجاوز به حق غیرنظامیان برای ارائه کمک‌های بشردوستانه است.

وکیل مدافع فعالان فرانسوی که توسط نیرو‌های اشغالگر از «ناوگان مقاومت» دستگیر شده بودند، گفت: «ما از یک ویدیوی وحشتناک و تکان‌دهنده مطلع شدیم که بن گویر را در حال فحش دادن و توهین به بازداشت‌شدگان فرانسوی در بندر اشدود نشان می‌دهد.»

وکلای این فعالان اظهار داشتند که شرح مفصلی از شکایات مطرح شده و رویه‌های قانونی که قصد دارند برای پاسخگو کردن مقامات اشغالگر در قبال آنچه مرتکب شده‌اند، دنبال کنند، ارائه داده‌اند.

ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که نیرو‌های اشغالگر رژیم تروریستی اسرائیل کشتی‌های ناوگان را در آب‌های بین‌المللی رهگیری کرده و بیش از ۴۴۳ داوطلب از ۴۷ کشور را ربوده‌اند. آنها اکنون پس از رهگیری به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند. آنها خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای تضمین امنیت داوطلبان ناوگان و آزادی فوری آنها شدند.

به گفته برگزارکنندگان ناوگان صمود، صبح دیروز، نظامیان متجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به ۱۳ قایق که به سمت نوار غزه در حرکت بودند و حامل فعالان خارجی و کمک‌های بشردوستانه بودند، حمله کردند. آنها بعدا بیش از ۴۰ کشتی ناوگان را تا بندر اشدود اسکورت کردند.

منبع: المیادین

برچسب ها: ناوگان آزادی ، محاصره غزه ، بندر اشدود
خبرهای مرتبط
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه:
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
آخرین اخبار
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
پاکستان: طرح ترامپ، طرح ما نیست
فرانسوی‌ها خواستار پیوستن پاریس به شکایت ضد اسرائیل شدند
پلیس منچستر: یک کشته در حمله به کنیسه احتمالاً بر اثر تیراندازی مأموران بوده است
سیستم‌های ارتباطی میدان نبرد آمریکا آسیب‌پذیر هستند
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
رادریک بالفور: اعلامیه بالفور هرگز خواستار ایجاد «دولت اسرائیل» نبود
تحریم فرهنگی اسرائیل توسط بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
رشوه آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله 
حمله لاپید به نتانیاهو: توافق نظامی آمریکا و قطر تحقیر اسرائیل است
تقدیر نتانیاهو از ارتش اسرائیل به دلیل حمله به ناوگان صمود
گزارش‌های ضد و نقیض از پاسخ احتمالی حماس به طرح ترامپ 
اتحادیه اروپا: از طرح ترامپ برای غزه استقبال می‌کنیم
کلمبیا: گروگان‌گیری امدادگران، دموکراسی را بی‌معنا می‌کند
کرملین: روسیه تهدیدی برای اروپا نیست
نشست تخصصی بررسی مهاجران افغانستانی و چالش‌های رسانه‌ای در تهران