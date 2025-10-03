باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وکلای فعالان فرانسوی شرکت‌کننده در «ناوگان صمود جهانی» از دولت فرانسه خواستند تا به شکایتی که آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم تروریستی اسرائیل مطرح کرده است، بپیوندد.

رافائل کمپف، یکی از وکلای این فعالان گفت: «ما هیچ اطلاعی در مورد محل نگهداری ۳۴ فعال فرانسوی که توسط اسرائیل بازداشت شده‌اند نداریم و نمی‌دانیم در کدام زندان نگهداری می‌شوند.»

او خاطرنشان کرد که بازدید ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل از بازداشت‌شدگان «رویه‌ای غیرقانونی در همه کشورها» است.

این وکیل تأکید کرد که حمله به «ناوگان سومود» توسط این رژیم تروریستی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تجاوز به حق غیرنظامیان برای ارائه کمک‌های بشردوستانه است.

وکیل مدافع فعالان فرانسوی که توسط نیرو‌های اشغالگر از «ناوگان مقاومت» دستگیر شده بودند، گفت: «ما از یک ویدیوی وحشتناک و تکان‌دهنده مطلع شدیم که بن گویر را در حال فحش دادن و توهین به بازداشت‌شدگان فرانسوی در بندر اشدود نشان می‌دهد.»

وکلای این فعالان اظهار داشتند که شرح مفصلی از شکایات مطرح شده و رویه‌های قانونی که قصد دارند برای پاسخگو کردن مقامات اشغالگر در قبال آنچه مرتکب شده‌اند، دنبال کنند، ارائه داده‌اند.

ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که نیرو‌های اشغالگر رژیم تروریستی اسرائیل کشتی‌های ناوگان را در آب‌های بین‌المللی رهگیری کرده و بیش از ۴۴۳ داوطلب از ۴۷ کشور را ربوده‌اند. آنها اکنون پس از رهگیری به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند. آنها خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای تضمین امنیت داوطلبان ناوگان و آزادی فوری آنها شدند.

به گفته برگزارکنندگان ناوگان صمود، صبح دیروز، نظامیان متجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به ۱۳ قایق که به سمت نوار غزه در حرکت بودند و حامل فعالان خارجی و کمک‌های بشردوستانه بودند، حمله کردند. آنها بعدا بیش از ۴۰ کشتی ناوگان را تا بندر اشدود اسکورت کردند.

منبع: المیادین