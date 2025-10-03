کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: با تکمیل سامانه خودنویس و ثبت قرارداد‌ها خیال مالک و مستاجر در این حوزه راحت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین سامانه ها در بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بازار اجاره است که می تواند بازار را با سمت رونق هدایت کند و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته اجرای این سامانه می‌تواند بازار اجاره و در نهایت بازار خرید و فروش را می تواند به سمت رونق هدایت کند.

براساس این گزارش  محسن رضایی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه‌خبرنگاران با اشاره به اینکه  سامانه خودنویس  که طی یکی دو سال گذشته که راه اندازی شده  توانسته است بازار اجاره مسکن را به آرامش رسانده است گفت:ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این سامانه توانسته  بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت کند و همین امر در آینده هم می تواند بازار را رونق ببخشید.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس در حال حاضر یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها در بازار اجاره مسکن به شمار می رود که با وجود رایگان بودن آن توانسته است بخش عمده ای از مشکلات در این حوزه را برطرف کرده است.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن  با اشاره به سامانه خودنویس به عنوان یک ابزار جدید در حوزه معاملات مسکن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار مسکن داشته باشد گفت: این سامانه با هدف تسهیل فرآیند خرید و فروش، ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز و کاهش زمان معامله طراحی شده است. 

رضایی با بیان اینکه سامانه خودنویس با ارائه یک پلتفرم آنلاین، فرآیند خرید و فروش ملک را ساده‌تر می‌کند افزود: از طریق این سامانه، خریداران و فروشندگان می‌توانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی ادامه داد:این ساده‌سازی می‌تواند منجر به افزایش تعداد معاملات و رونق بازار شود.

او توضیح داد: سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین سامانه در بازار اجاره‌ مسکن  است افزود: طبق قانون  در صورتی که تمامی معاملات مسکن در این سامانه ثبت شود می‌تواند بازار مسکن را به رونق و ثبات قیمتی هدایت کند.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
خبرهای مرتبط
توسعه اقتصادی بر پایه دریا در اولویت قرار گرفت+ فیلم
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
هوش مصنوعی به صنعت ساختمان ورود کرد/ استفاده از علم مهندسی BIM در صنعت ساختمان+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عرضه مرغ بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان گرانفروشی است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
عرضه خودرو‌های داخلی مسکنی موقت برای بازار خودرو
۱۵ درصد نان تولیدی هدر می‌رود
گام به گام با سامانه املاک و اسکان/ صدور بیمه‌نامه از اول آبان منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه
توزیع روزانه میوه و صیفی به ۱۶ هزارتن رسید
ازسرگیری صادرات برق ایران به دو کشور همسایه شرقی
واریز ۵ همت منافع حاصل از سود سهام عدالت به حساب سهام‌داران
ریل‌گذاری کریدور شرق به غرب کلید خورد
معرفی سازوکار تازه «حجم مبنای پویا» برای سهام بازار پایه
آخرین اخبار
مصرف ماهانه ۱۸۰ هزارتن شکر در نیمه دوم سال
پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن‌پنبه در کشور وجود دارد
رشد ۳ درصدی مسافران ریلی در نیمه نخست ۱۴۰۴
کاهش تخلفات مالیاتی با صدور صورت حساب الکترونیکی
خیال راحت مالکان و مستاجران همزمان با تقویت سامانه خودنویس
واریز ۵ همت منافع حاصل از سود سهام عدالت به حساب سهام‌داران
ازسرگیری صادرات برق ایران به دو کشور همسایه شرقی
ریل‌گذاری کریدور شرق به غرب کلید خورد
عدم امکان رد اعتبار مالیاتی صورت حساب الکترونیکی بارگزاری شده در سامانه مودیان
آمادگی واگذاری ۲معدن طلا با سرمایه‌گذاران خارجی/ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور
معرفی سازوکار تازه «حجم مبنای پویا» برای سهام بازار پایه
سوددهی و ارزآوری بخش معدن؛ ۲ معیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
گام به گام با سامانه املاک و اسکان/ صدور بیمه‌نامه از اول آبان منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه
۱۵ درصد نان تولیدی هدر می‌رود
عرضه مرغ بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان گرانفروشی است
توزیع روزانه میوه و صیفی به ۱۶ هزارتن رسید
عرضه خودرو‌های داخلی مسکنی موقت برای بازار خودرو
تجهیزات نیروگاهی و ریلی در صدر صادرات صنعتی ایران به روسیه/ صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری
۷.۶ میلیون هکتار مراتع احیا شد
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
کاهش نسبی دمای هوا طی دو روز آینده در نواحی شمال و شرق کشور
کاهش رسوب کالا‌ها در گمرکات با هوشمندسازی
تکمیل مجتمع بندری نگین با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال
توسعه اقتصادی بر پایه دریا در اولویت قرار گرفت+ فیلم
خرید تضمینی برگ سبز چای از ۹۰ هزارتن فراتر رفت
بانک مرکزی از شنبه ۱۲ مهر عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد
کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی + فیلم
کاهش ۳۰ درصدی قیمت با عرضه مستقیم گوشت از تولید تا بازار
قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر باشد