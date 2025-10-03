باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین سامانه ها در بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بازار اجاره است که می تواند بازار را با سمت رونق هدایت کند و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته اجرای این سامانه می‌تواند بازار اجاره و در نهایت بازار خرید و فروش را می تواند به سمت رونق هدایت کند.

براساس این گزارش محسن رضایی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه‌خبرنگاران با اشاره به اینکه سامانه خودنویس که طی یکی دو سال گذشته که راه اندازی شده توانسته است بازار اجاره مسکن را به آرامش رسانده است گفت:ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این سامانه توانسته بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت کند و همین امر در آینده هم می تواند بازار را رونق ببخشید.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس در حال حاضر یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها در بازار اجاره مسکن به شمار می رود که با وجود رایگان بودن آن توانسته است بخش عمده ای از مشکلات در این حوزه را برطرف کرده است.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به سامانه خودنویس به عنوان یک ابزار جدید در حوزه معاملات مسکن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار مسکن داشته باشد گفت: این سامانه با هدف تسهیل فرآیند خرید و فروش، ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز و کاهش زمان معامله طراحی شده است.

رضایی با بیان اینکه سامانه خودنویس با ارائه یک پلتفرم آنلاین، فرآیند خرید و فروش ملک را ساده‌تر می‌کند افزود: از طریق این سامانه، خریداران و فروشندگان می‌توانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی ادامه داد:این ساده‌سازی می‌تواند منجر به افزایش تعداد معاملات و رونق بازار شود.

او توضیح داد: سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین سامانه در بازار اجاره‌ مسکن است افزود: طبق قانون در صورتی که تمامی معاملات مسکن در این سامانه ثبت شود می‌تواند بازار مسکن را به رونق و ثبات قیمتی هدایت کند.