تعداد مدال‌های ایران در رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان با طلایی که علی‌اصغر جوانمردی به دست آورد، به عدد ۱۰ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین روز از دوازدهمین دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان، بعدازظهر امروز (جمعه) با برگزاری رقابت پرتاب وزنه مردان کلاس F۳۵ پیگیری شد.

در این ماده سیدعلی‌اصغر جوانمردی ملی‌پوش کشورمان با حریفانی از ازبکستان، مولداوی (سه نفر)، برزیل، روسیه (دو نفر)، آرژانتین، چین و قزاقستان به رقابت پرداخت.

این ورزشکار ایرانی که سال ۲۰۲۴ یک نقره در مسابقات جهانی ژاپن و یک برنز در پارالمپیک پاریس به دست آورده بود، در رقابت امروز رکورد‌های ۱۶.۲۴ متر، ۱۵.۷۵ متر، ۱۵.۱۴ متر، ۱۵.۶۵ متر، ۱۷.۱۷ متر و ۱۵.۸۷ متر را به ثبت رساند و با بهترین عملکردش که ۱۷.۱۷ متر در پرتاب پنجم بود، موفق به کسب عنوان قهرمانی و تصاحب مدال طلا شد.

این مدال در حالی به دست آمد که جوانمردی تا قبل از پرتاب پنجم در رده دوم قرار داشت، اما در نهایت موفق شد از حریف آرژانتینی جلو بزند.

جوانمردی سال گذشته در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس وزنه را ۱۵.۸۴ متر پرتاب کرده بود، اما امروز توانست رکوردش را ۱.۳۳ متر ارتقا بدهد.

بدین ترتیب، تعداد طلا‌های کاروان ایران به عدد پنج رسید. ضمن اینکه مدال‌های کاروان کشورمان نیز به ۱۰ مدال افزایش یافت. ایران تاکنون موفق به کسب پنج مدال طلا توسط سیدعلی‌اصغر جوانمردی، حسن باجولوند، امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و سه برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی شده است.

