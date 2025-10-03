باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار حاضر در ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل، این اقدام را محکوم کرد.

این سازمان می‌گوید در میان صد‌ها فعالی که در کشتی‌ها حضور داشته و به سمت نوار غزه حرکت می‌کردند، بیش از ۲۰ خبرنگار خارجی هم بودند که همزمان با توقیف کشتی‌ها بازداشت شدند.

مارتین روکس، رئیس میز بحران این گروه، گفت: «دستگیری روزنامه‌نگاران و جلوگیری از انجام کار آنها نقض جدی حق اطلاع‌رسانی و آگاه شدن است.»

رژیم اسرائیل روز چهارشنبه ناوگان صمود را که به دنبال امدادرسانی برای مردم غزه بود، در حدود صد کیلومتری این باریکه و در آب‌های بین‌المللی متوقف کرد. این اقدام از سوی بسیاری از مقامات بین‌المللی محکوم شده و اعتراضات در بسیاری از کشور‌های اروپایی را برانگیخته است.

منبع: الجزیره