کارشناس اقتصادی گفت: با صدور صورت حساب الکترونیکی شاهد کاهش تخلفات مالیاتی در این بخش خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- وحید هاشمیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:صورت حساب الکترونیکی یکی از ابزارهای مدرن مالی است که به ویژه در سال‌های اخیر به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و کاهش تخلفات مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.

وی‌ با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مزایای صورت حساب الکترونیکی، ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی است افزود: با استفاده از این سیستم، تمام معاملات به صورت دیجیتال ثبت می‌شوند و این اطلاعات به راحتی قابل دسترسی و بررسی هستند. این شفافیت می‌تواند به کاهش تخلفات مالیاتی کمک کند،

وی با اشاره به اینکه آمارها حاکی از آن است که با اجرای این طرح ما شاهد کاهش حجم فرارهای مالیاتی در کشور شده ایم و این طرح خود تا به امروز توانسته است بخش عمده ای از مشکلات در این حوزه را برطرف کند گفت: تسهیل در ردیابی معاملات و بررسی سوابق مالیاتی از مهم‌ترین مزایای این طرح است.

او بیان کرد: با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری، خطاهای انسانی کاهش می‌یابد و صورت‌ حساب‌های‌الکترونیکی می‌توانند به عنوان ابزاری برای پیشگیری از فرار مالیاتی عمل کنند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن یادآور شد: با دریافت و ارسال صورت حساب‌های الکترونیکی، اطلاعات مالی در زمان واقعی به روز می‌شود و به مقامات مربوطه کمک می‌کند تا متخلفان را شناسایی کنند.

او افزود: با استفاده از صورت حساب الکترونیکی می‌توان کسب‌وکارها را به ثبت نام در نظام مالیاتی تشویق کند و کسب‌وکارهایی که در نظام مالیاتی ثبت نام می‌کنند، می‌توانند از مزایای مختلفی از جمله معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.

هاشمیان به کاهش ریسک‌های قانونی در این حوزه اشاره کرد و گفت: ثبت نام در نظام مالیاتی به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا از مشکلات قانونی در آینده جلوگیری کنند.

وی افزود: بهبود محیط کسب و کار و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد از مهم ترین مزایای الکترونیکی شدن مالیات در این حوزه است.