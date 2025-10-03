کارشناس اقتصادی گفت: با صدور صورت حساب الکترونیکی شاهد کاهش تخلفات مالیاتی در این بخش خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- وحید هاشمیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:صورت حساب الکترونیکی یکی از ابزارهای مدرن مالی است که به ویژه در سال‌های اخیر به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و کاهش تخلفات مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. 

وی‌ با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مزایای صورت حساب الکترونیکی، ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی است افزود: با استفاده از این سیستم، تمام معاملات به صورت دیجیتال ثبت می‌شوند و این اطلاعات به راحتی قابل دسترسی و بررسی هستند. این شفافیت می‌تواند به کاهش تخلفات مالیاتی کمک کند، 

وی با اشاره به اینکه آمارها حاکی از آن است که با اجرای این طرح ما شاهد کاهش حجم فرارهای مالیاتی در کشور شده ایم و این طرح خود تا به امروز توانسته است بخش عمده ای از مشکلات در این حوزه را برطرف کند گفت: تسهیل در ردیابی  معاملات و بررسی  سوابق مالیاتی از مهم‌ترین مزایای این طرح است.

او بیان کرد: با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری، خطاهای انسانی کاهش می‌یابد و صورت‌ حساب‌های‌الکترونیکی می‌توانند به عنوان ابزاری برای پیشگیری از فرار مالیاتی عمل کنند. 

کارشناس سیاست گذاری مسکن یادآور شد: با دریافت و ارسال صورت حساب‌های الکترونیکی، اطلاعات مالی در زمان واقعی به روز می‌شود و به مقامات مربوطه کمک می‌کند تا متخلفان را شناسایی کنند.

او افزود: با استفاده از صورت حساب الکترونیکی می‌توان کسب‌وکارها را به ثبت نام در نظام مالیاتی تشویق کند و کسب‌وکارهایی که در نظام مالیاتی ثبت نام می‌کنند، می‌توانند از مزایای مختلفی از جمله معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.

هاشمیان به کاهش ریسک‌های قانونی در این حوزه اشاره کرد و گفت:  ثبت نام در نظام مالیاتی به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا از مشکلات قانونی در آینده جلوگیری کنند.

وی افزود: بهبود محیط کسب و کار و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد از مهم ترین مزایای الکترونیکی شدن مالیات در این حوزه است.

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
خبرهای مرتبط
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق
عدم امکان رد اعتبار مالیاتی صورت حساب الکترونیکی بارگزاری شده در سامانه مودیان
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عرضه مرغ بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان گرانفروشی است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
عرضه خودرو‌های داخلی مسکنی موقت برای بازار خودرو
۱۵ درصد نان تولیدی هدر می‌رود
گام به گام با سامانه املاک و اسکان/ صدور بیمه‌نامه از اول آبان منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه
توزیع روزانه میوه و صیفی به ۱۶ هزارتن رسید
ازسرگیری صادرات برق ایران به دو کشور همسایه شرقی
واریز ۵ همت منافع حاصل از سود سهام عدالت به حساب سهام‌داران
ریل‌گذاری کریدور شرق به غرب کلید خورد
معرفی سازوکار تازه «حجم مبنای پویا» برای سهام بازار پایه
آخرین اخبار
مصرف ماهانه ۱۸۰ هزارتن شکر در نیمه دوم سال
پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن‌پنبه در کشور وجود دارد
رشد ۳ درصدی مسافران ریلی در نیمه نخست ۱۴۰۴
کاهش تخلفات مالیاتی با صدور صورت حساب الکترونیکی
خیال راحت مالکان و مستاجران همزمان با تقویت سامانه خودنویس
واریز ۵ همت منافع حاصل از سود سهام عدالت به حساب سهام‌داران
ازسرگیری صادرات برق ایران به دو کشور همسایه شرقی
ریل‌گذاری کریدور شرق به غرب کلید خورد
عدم امکان رد اعتبار مالیاتی صورت حساب الکترونیکی بارگزاری شده در سامانه مودیان
آمادگی واگذاری ۲معدن طلا با سرمایه‌گذاران خارجی/ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور
معرفی سازوکار تازه «حجم مبنای پویا» برای سهام بازار پایه
سوددهی و ارزآوری بخش معدن؛ ۲ معیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
گام به گام با سامانه املاک و اسکان/ صدور بیمه‌نامه از اول آبان منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه
۱۵ درصد نان تولیدی هدر می‌رود
عرضه مرغ بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان گرانفروشی است
توزیع روزانه میوه و صیفی به ۱۶ هزارتن رسید
عرضه خودرو‌های داخلی مسکنی موقت برای بازار خودرو
تجهیزات نیروگاهی و ریلی در صدر صادرات صنعتی ایران به روسیه/ صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری
۷.۶ میلیون هکتار مراتع احیا شد
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
کاهش نسبی دمای هوا طی دو روز آینده در نواحی شمال و شرق کشور
کاهش رسوب کالا‌ها در گمرکات با هوشمندسازی
تکمیل مجتمع بندری نگین با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال
توسعه اقتصادی بر پایه دریا در اولویت قرار گرفت+ فیلم
خرید تضمینی برگ سبز چای از ۹۰ هزارتن فراتر رفت
بانک مرکزی از شنبه ۱۲ مهر عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد
کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی + فیلم
کاهش ۳۰ درصدی قیمت با عرضه مستقیم گوشت از تولید تا بازار
قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر باشد