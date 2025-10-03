یکی از مقامات رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که ایران درحال تقویت توانایی‌های خود برای غافلگیری این رژیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -آویگدور لیبرمن ، سرکرده حزب صهیونیستی «اسرائیل خانه ما» امروز جمعه در سخنانی با هشدار به سران رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد: «هرکس گمان کند که رویارویی با ایران به پایان رسیده، اشتباه می‌کند و فریب خورده است.»

لیبرمن در ادامه‌ی فضاسازی‌های ضد ایرانی خود ادعا کرد: «ایرانی‌ها سخت کار می‌کنند تا روز به روز دفاع و توانایی‌های نظامی خود را تقویت کنند، کار در سایت‌های هسته‌ای بالفعل از سر گرفته شده است.»

این مقام صهیونیست در راستای رویکردی که به تازگی رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در پی گرفته است ادعا کرد که «این بار، ایرانی‌ها تلاش می‌کنند تا ما را غافلگیر کنند»، و نسبت به دست‌کم گرفتن خطر وضعیت موجود هشدار داد.

لیبرمن پیام مستقیمی به شهروندان اسرائیل داد و گفت: «عید سوکوت (عید سایبان‌ها) را جشن بگیرید و اوقات خوشی را با خانواده و دوستانتان سپری کنید، اما هوشیار باشید و نزدیک مناطق حفاظت‌شده بمانید .»

او در پایان با حمله به کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل تاکید کرد که صهیونیست‌ها نباید به این کابینه اعتماد کنند. او ادعا کرد: «تا زمانی که بتوانیم آنچه را که خراب کرده‌اند، اصلاح کنیم، چاره‌ای جز  اتکا به ارتش و خودمان نداریم.»

منبع: النشره

برچسب ها: حمله ایران به اسرائیل ، حمله اسرائیل به ایران
خبرهای مرتبط
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
آخرین اخبار
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
پاکستان: طرح ترامپ، طرح ما نیست
فرانسوی‌ها خواستار پیوستن پاریس به شکایت ضد اسرائیل شدند
پلیس منچستر: یک کشته در حمله به کنیسه احتمالاً بر اثر تیراندازی مأموران بوده است
سیستم‌های ارتباطی میدان نبرد آمریکا آسیب‌پذیر هستند
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
رادریک بالفور: اعلامیه بالفور هرگز خواستار ایجاد «دولت اسرائیل» نبود
تحریم فرهنگی اسرائیل توسط بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
رشوه آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله 
حمله لاپید به نتانیاهو: توافق نظامی آمریکا و قطر تحقیر اسرائیل است
تقدیر نتانیاهو از ارتش اسرائیل به دلیل حمله به ناوگان صمود
گزارش‌های ضد و نقیض از پاسخ احتمالی حماس به طرح ترامپ 
اتحادیه اروپا: از طرح ترامپ برای غزه استقبال می‌کنیم
کلمبیا: گروگان‌گیری امدادگران، دموکراسی را بی‌معنا می‌کند
کرملین: روسیه تهدیدی برای اروپا نیست
نشست تخصصی بررسی مهاجران افغانستانی و چالش‌های رسانه‌ای در تهران