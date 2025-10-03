باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -آویگدور لیبرمن ، سرکرده حزب صهیونیستی «اسرائیل خانه ما» امروز جمعه در سخنانی با هشدار به سران رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد: «هرکس گمان کند که رویارویی با ایران به پایان رسیده، اشتباه می‌کند و فریب خورده است.»

لیبرمن در ادامه‌ی فضاسازی‌های ضد ایرانی خود ادعا کرد: «ایرانی‌ها سخت کار می‌کنند تا روز به روز دفاع و توانایی‌های نظامی خود را تقویت کنند، کار در سایت‌های هسته‌ای بالفعل از سر گرفته شده است.»

این مقام صهیونیست در راستای رویکردی که به تازگی رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در پی گرفته است ادعا کرد که «این بار، ایرانی‌ها تلاش می‌کنند تا ما را غافلگیر کنند»، و نسبت به دست‌کم گرفتن خطر وضعیت موجود هشدار داد.

لیبرمن پیام مستقیمی به شهروندان اسرائیل داد و گفت: «عید سوکوت (عید سایبان‌ها) را جشن بگیرید و اوقات خوشی را با خانواده و دوستانتان سپری کنید، اما هوشیار باشید و نزدیک مناطق حفاظت‌شده بمانید .»

او در پایان با حمله به کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل تاکید کرد که صهیونیست‌ها نباید به این کابینه اعتماد کنند. او ادعا کرد: «تا زمانی که بتوانیم آنچه را که خراب کرده‌اند، اصلاح کنیم، چاره‌ای جز اتکا به ارتش و خودمان نداریم.»

منبع: النشره