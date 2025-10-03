وی افزود: دومین تصادف روز شنبه در ساعت ۱۴:۲۸ بعد ازظهر، در بزرگراه امام رضا(ع) مسیر غرب به شرق روبروی بازار گل، یک دستگاه سواری پراید با وانت پیکانی که به علت عملیات عمرانی در مسیر تندرو این بزرگراه متوقف بوده برخورد می‌کند که در اثر این حادثه راننده پراید که آقایی ۲۲ ساله بوده در اثر شدت جراحات وارده در دم فوت شد. در این تصادف که ترکیب و تقارن ۲ خطا (عدم توجه به جلو در رانندگی از سوی سواری پراید و عدم رعایت نکات ایمنی در حین انجام عملیات عمرانی از سوی پیمانکار شهرداری) سهم تقصیر به هر ۲ مقصر حادثه داده شده است.

سرهنگ جوانبخت افزود: در روز یکشنبه ۶ مهر نیز ۲ حادثه مرگبار در نقاط مختلف شهر تهران ثبت شده از جمله واژگونی سواری پراید با موتور تقویت شده؛ در ساعت ۰۰:۲۰ نیمه شب، یک دستگاه خودروی پراید با موتور تقویت‌شده در مسیر غربی بزرگراه شهید زین‌الدین به سمت بزرگراه شهید باقری، به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی سرعت مطمئنه، واژگون شد. که در پی این اتفاق راننده خودرو که جوانی ۲۰ ساله بود، به دلیل نبستن کمربند ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده در همان محل حادثه جان خود را از دست داد.

به گفته سرهنگ جوانبخت، همچنین برخودر تاکسی سمند با گاردریل حاشیه بزرگراه حوالی ساعت ۱۷:۴۰ در بزرگراه شهید خرازی به سمت غرب-اردستانی یک دستگاه تاکسی سمند به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی سرعت مطمئنه با گاردریل برخورد کرده که منجر به فوت راننده و سرنشین آن شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز تاسف از وقوع ۲ فقره تصادف فوتی دیگر در روز دوشنبه ۷ مهر خبر داد و گفت: حادثه‌ای تلخ در بزرگراه آزادگان؛ حوالی ساعت ۰۳:۳۰ بامداد در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان لاین کندرو _پل کن، یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ به علت عدم‌ توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه پس از برخورد با پایه‌های پل واژگون شده در پی این اتفاق راننده و سرنشین جلو به علت نبستن کمربند ایمنی و به دلیل شدت ضربه در همان لحظات اولیه جان خود را از دست دادند و ۲ سرنشین عقب مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی یادآور شد : برخورد کامیون با عابر پیاده؛ دیگر تصادف رخ داده در روز دوشنبه در ساعت ۲۲:۴۰ در مسیر شرق به غرب لاین تندرو بزرگراه آزادگان -مرتضی گرد یک دستگاه کامیون به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده ای که قصد تردد غیرمجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد کرده که منجر به فوت عابر پیاده شد.

سرهنگ جوانبخت در ادامه از وقوع ۲ فقره تصادف منجربه فوت دیگر در روز چهارشنبه ۹ مهر ماه خبر داد و گفت: تصادف اول در ساعت ۱۴:۳۰، در زیرگذر میدان امام حسین (ع) به سمت شرق داخل خط ویژه، بین ۲ دستگاه موتورسیکلت رخ داد. علت این حادثه تجاوز به چپ یکی از موتورسیکلت‌ها اعلام شده است. راننده موتورسیکلتی که این تخلف را انجام داده و مردی حدود ۳۰ ساله بوده به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده، در محل حادثه جان خود ر از دست داد.

وی افزود: دیگر تصادف رخ داده در روز چهار شنبه حوالی ساعت ۱۶:۲۰ بعدازظهر در خیابان شوش به سمت شرق اتفاق افتاد که در آن یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه کامیون برخورد کرده است. علت این حادثه مطابق با ماده ۱۶۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، حرکت موتورسیکلت به موازات کامیون اعلام شده است که راننده موتورسیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی در دم فوت شد.

وی با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در شهر تهران در ساعت ۰۲:۱۰ بامداد پنجشنبه ۱۰ مهر در بزرگراه امام علی (ع) مسیر جنوب به شمال سرازیری پل شهید محلاتی نرسیده به نیکنام رخ داد گفت: یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم‌ توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده است. در اثر این اتفاق راننده موتورسیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی، جان خود را از دست داد.



سرهنگ جوانبخت خاطرنشان کرد: یکی از تخلفات شایع در میان موتورسواران که اغلب ساده انگاشته می‌شود، تخلف «تجاوز به چپ» است. در بسیاری از موارد، موتورسواران بدون توجه به قوانین، وارد مسیر عبور خودروهای دیگر می‌شوند، سبقت‌های غیرمجاز می‌گیرند که نتیجه‌ای جز وقوع تصادفات جرحی و فوتی در پی ندارد. زمانی که موتورسوار بدون دید کامل نسبت به مسیر مقابل، به‌طور ناگهانی اقدام به تجاوز به چپ یا راست می‌کند و وارد مسیر عبوری سایر وسایل نقلیه می‌شود، برخورد به‌صورت رخ ‌به‌ رخ اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، بیشترین آسیب متوجه فردی است که مرتکب این تخلف شده است. از موتورسواران تقاضا داریم با توجه به نبود تجهیزات ایمنی کافی در موتورسیکلت و عدم محافظت از راننده در برابر ضربه، از انجام تخلفاتی مانند تجاوز به چپ خودداری کنند چرا که در برخورد ۲ وسیله نقلیه از جهات مخالف، شدت آسیب بسیار بالا بوده و جان راننده به خطر می‌افتد.