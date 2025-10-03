این آمار در ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود.

در مدت یاد شده، ۳۶ هزار و ۸۰۱ رام قطار مسئولیت جابه‌جایی مسافران را انجام دادند که در مقایسه با ۶ ماهه ۱۴۰۳، رشد ۶ درصدی داشته است.

در نیمه نخست امسال تعداد ۸.۱۶ میلیارد نفر - کیلومتر مسافران در سفرهای بین‌شهری و حومه‌ای جابه‌جا شده است که با رشد ۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.