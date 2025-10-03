 روسیه با ده‌ها موشک و پهپاد شبکه گاز اوکراین را هدف قرار داد که به گفته مقامات اوکراینی سبب خسارات بسیار جدی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شرکت دولتی گاز کی‌یف اعلام کرد که روسیه دیشب بزرگترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را از زمان آغاز جنگ انجام داده است.

رئیس «نفتوگاز» شرکت ملی نفت و گاز اوکراین اعلام کرد که در نتیجه این حمله «بخش قابل توجهی از تاسیسات آن آسیب دیده است». او تاکید کرد که برخی از خسارات «بسیار جدی» است.

این شرکت افزود که حدود ۳۵ موشک و ۶۰ پهپاد به تأسیسات آن در منطقه شمال شرقی خارکف و منطقه مرکزی «پولتاوا» شلیک شده است.

پیش از آن، مقامات اوکراینی اعلام کرده بودند نیرو‌های این کشور شبانه در حملات پهپادی پالایشگاه نفت «اورسک‌نفتئورگسینتز» در شهر «اورسک» روسیه در نزدیکی مرز قزاقستان را هدف قرار داده‌اند. گفته شده این حمله سبب آتش‌سوزی شده است، اما اطلاعات بیشتری در دسترس نیست. 

در هفته‌های اخیر، حملات به زیرساخت‌های انرژی میان اوکراین و روسیه شدت یافته است. این حملات بخشی از راهبرد دو کشور برای تضعیف تولید انرژی در آستانه فصل زمستان است.

منبع: العربیه

برچسب ها: تاسیسات نفت و گاز ، جنگ اوکراین ، حمله موشکی
خبرهای مرتبط
مشاجره لفظی توسک و اوربان بر سر روسیه در حضور خبرنگاران
مخالفت بلژیک با طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه
آمریکا احتمالا اطلاعات زیرساخت‌های انرژی روسیه را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
آخرین اخبار
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
پاکستان: طرح ترامپ، طرح ما نیست
فرانسوی‌ها خواستار پیوستن پاریس به شکایت ضد اسرائیل شدند
پلیس منچستر: یک کشته در حمله به کنیسه احتمالاً بر اثر تیراندازی مأموران بوده است
سیستم‌های ارتباطی میدان نبرد آمریکا آسیب‌پذیر هستند
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
رادریک بالفور: اعلامیه بالفور هرگز خواستار ایجاد «دولت اسرائیل» نبود
تحریم فرهنگی اسرائیل توسط بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
رشوه آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله 
حمله لاپید به نتانیاهو: توافق نظامی آمریکا و قطر تحقیر اسرائیل است
تقدیر نتانیاهو از ارتش اسرائیل به دلیل حمله به ناوگان صمود
گزارش‌های ضد و نقیض از پاسخ احتمالی حماس به طرح ترامپ 
اتحادیه اروپا: از طرح ترامپ برای غزه استقبال می‌کنیم
کلمبیا: گروگان‌گیری امدادگران، دموکراسی را بی‌معنا می‌کند
کرملین: روسیه تهدیدی برای اروپا نیست
نشست تخصصی بررسی مهاجران افغانستانی و چالش‌های رسانه‌ای در تهران