باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شرکت دولتی گاز کی‌یف اعلام کرد که روسیه دیشب بزرگترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را از زمان آغاز جنگ انجام داده است.

رئیس «نفتوگاز» شرکت ملی نفت و گاز اوکراین اعلام کرد که در نتیجه این حمله «بخش قابل توجهی از تاسیسات آن آسیب دیده است». او تاکید کرد که برخی از خسارات «بسیار جدی» است.

این شرکت افزود که حدود ۳۵ موشک و ۶۰ پهپاد به تأسیسات آن در منطقه شمال شرقی خارکف و منطقه مرکزی «پولتاوا» شلیک شده است.

پیش از آن، مقامات اوکراینی اعلام کرده بودند نیرو‌های این کشور شبانه در حملات پهپادی پالایشگاه نفت «اورسک‌نفتئورگسینتز» در شهر «اورسک» روسیه در نزدیکی مرز قزاقستان را هدف قرار داده‌اند. گفته شده این حمله سبب آتش‌سوزی شده است، اما اطلاعات بیشتری در دسترس نیست.

در هفته‌های اخیر، حملات به زیرساخت‌های انرژی میان اوکراین و روسیه شدت یافته است. این حملات بخشی از راهبرد دو کشور برای تضعیف تولید انرژی در آستانه فصل زمستان است.

منبع: العربیه