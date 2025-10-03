باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه اشاره کرد: «ما باید نیروهای مسلح خود را برای مقابله با چالشهای جدید آماده کنیم تا فرزندان ما بتوانند در اروپا در امنیت و صلح زندگی کنند.»
او پیشتر نیز عنوان کرده بود که «اتحادیه اروپا اکنون در حال رویارویی با روسیه است»، کشوری که او آن را سالها در زمینه اطلاعات و در طول انتخابات «خصمانه» توصیف کرد و افزود که روسیه حملات سایبری خود را افزایش داده است.
مکرون همچنین در مورد تحقیقات مربوط به نفتکش بوراکای در نزدیکی سن-نزر در غرب فرانسه اظهار نظر کرد و اظهار داشت که خدمه آن «خطاهای بسیار جدی» مرتکب شدهاند.
این کشتی مظنون به استفاده از سکوی پرتاب پهپادهایی است که هفته گذشته حریم هوایی دانمارک را نقض کردند. او گفت که حضور این کشتی نشاندهنده دامنه «ناوگان سایه» روسیه است که صادرات انرژی روسیه را با نقض تحریمهای غرب حمل میکند و تخمین زد که این ناوگان شامل ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ کشتی است.
منبع: النشره