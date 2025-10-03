باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال گل گهر سیرجان رفت.
پیام نیازمند، سروش رفیعی، حسین ابرقویی، امید عالیشاه، فرشاد احمدزاده، علی علیپور، مرتضی پورعلیگنجی، یعقوب براجعه، محمد خدابندهلو، باکیچ و بیفوما
سرمربی: وحید هاشمیان
فرزین گروسیان، آرمان اکوان، امید حامدی، مهدی تیکدری، رضا جعفری، نمانیا توماسویچ، مجید عیدی، پویا پورعلی، مسیح زاهدی، اریک باگناما و پوریا لطیفیفر
سرمربی: مهدی تارتار
بازی با سوت داور آغاز شد.
دقیقه ۸: ارسال عالیشاه با ضربه علیپور به کنار دروازه گل گهر رفت.
دقیقه ۱۲:ضربه تیفوما را بازیکن گل گهر روی خط دروازه دور کرد و مانع گلزنی پرسپولیس شد.
دقیقه ۱۵: ارسال بازیکن گل گهر را پیام نیازمند دفع کرد.
دقیقه ۱۸: ارسال احمدزاده با ضربه سر علی علیپور به بالای دروازه گل گهر رفت.
دقیقه ۲۰: ضربه سر علی علیپور را گروسیان در اختیار گرفت.
دقیقه ۲۵: ضربه بازیکن گل گهر را پیام نیازمند در ۲ مرحله دفع کرد.
دقیقه ۳۶: ارسال فرشاد احمدزاده را گروسیان در اختیار گرفت.
دقیقه ۳۹: تیکدری در محوطه جریمه پرسپولیس روی زمین افتاد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.
دقیقه ۴۵+۲: ضربه رضا جعفری را پیام نیازمند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.
نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.