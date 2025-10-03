باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال گل گهر سیرجان رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، سروش رفیعی، حسین ابرقویی، امید عالیشاه، فرشاد احمدزاده، علی علی‌پور، مرتضی پورعلی‌گنجی، یعقوب براجعه، محمد خدابنده‌لو، باکیچ و بیفوما

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب تیم فوتبال گل گهر سیرجان

فرزین گروسیان، آرمان اکوان، امید حامدی، مهدی تیکدری، رضا جعفری، نمانیا توماسویچ، مجید عیدی، پویا پورعلی، مسیح زاهدی، اریک باگناما و پوریا لطیفی‌فر

سرمربی: مهدی تارتار

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۸: ارسال عالیشاه با ضربه علیپور به کنار دروازه گل گهر رفت.

دقیقه ۱۲:ضربه تیفوما را بازیکن گل گهر روی خط دروازه دور کرد و مانع گلزنی پرسپولیس شد.

دقیقه ۱۵: ارسال بازیکن گل گهر را پیام نیازمند دفع کرد.

دقیقه ۱۸: ارسال احمدزاده با ضربه سر علی علیپور به بالای دروازه گل گهر رفت.

دقیقه ۲۰: ضربه سر علی علیپور را گروسیان در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۵: ضربه بازیکن گل گهر را پیام نیازمند در ۲ مرحله دفع کرد.

دقیقه ۳۶: ارسال فرشاد احمدزاده را گروسیان در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۹: تیکدری در محوطه جریمه پرسپولیس روی زمین افتاد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۴۵+۲: ضربه رضا جعفری را پیام نیازمند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.