تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال به مصاف یکدیگر رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف  تیم فوتبال گل گهر سیرجان رفت.  

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، سروش رفیعی، حسین ابرقویی، امید عالیشاه، فرشاد احمدزاده، علی علی‌پور، مرتضی پورعلی‌گنجی، یعقوب براجعه، محمد خدابنده‌لو، باکیچ و بیفوما

سرمربی: وحید هاشمیان 

ترکیب تیم فوتبال گل گهر سیرجان 

 فرزین گروسیان، آرمان اکوان، امید حامدی، مهدی تیکدری، رضا جعفری، نمانیا توماسویچ، مجید عیدی، پویا پورعلی، مسیح زاهدی، اریک باگناما و پوریا لطیفی‌فر

سرمربی: مهدی تارتار 

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۸: ارسال عالیشاه با ضربه علیپور به کنار دروازه گل گهر رفت.

دقیقه ۱۲:ضربه تیفوما را بازیکن گل گهر روی خط دروازه دور کرد و مانع گلزنی پرسپولیس شد.

دقیقه ۱۵: ارسال بازیکن گل گهر را پیام نیازمند دفع کرد.

دقیقه ۱۸: ارسال احمدزاده با ضربه سر علی علیپور به بالای دروازه گل گهر رفت.

دقیقه ۲۰: ضربه سر علی علیپور را گروسیان در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۵: ضربه بازیکن گل گهر را پیام نیازمند در ۲ مرحله دفع کرد.

دقیقه ۳۶: ارسال فرشاد احمدزاده را گروسیان در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۹: تیکدری در محوطه جریمه پرسپولیس روی زمین افتاد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۴۵+۲: ضربه رضا جعفری را پیام نیازمند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
عیادت رئیس فدراسیون فوتبال از پیشکسوت پرسپولیس
هفته ششم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
آخرین اخبار
پرسپولیس ۰ - ۰ گل گهر سیرجان/ گزارش زنده بازی
علت نتایج ضعیف تیم استقلال چیست؟ + فیلم
مرحله ششم مسابقات آزاد آهداف پروازی؛ دادگر و بیرانوند قهرمان شدند
جوانمردی پنجمین طلا را صید کرد/ مدال‌های ایران دو رقمی شد
باشگاه‌های ایرانی خواستار جذب مهاجم جوان روبین کازان روسیه شدند
از برد‌های ادامه‌دار تیم ملی والیبال تا برد هفت گله استقلال در ورزش بانوان + فیلم
قرارداد بلندمدت تاتنهام با رودریگو بنتانکور
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
کامبک استقلال خوزستان مقابل شکست‌ناپذیر لیگ
اعتراض استقلال به دادگاه عالی ورزش برای تجدید نظر در حکم منتظر محمد
ساپینتو ماندنی شد