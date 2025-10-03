تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال به مصاف یکدیگر رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف  تیم فوتبال گل گهر سیرجان رفت.  

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، سروش رفیعی، حسین ابرقویی، امید عالیشاه، فرشاد احمدزاده، علی علی‌پور، مرتضی پورعلی‌گنجی، یعقوب براجعه، محمد خدابنده‌لو، باکیچ و بیفوما

سرمربی: وحید هاشمیان 

ترکیب تیم فوتبال گل گهر سیرجان 

 فرزین گروسیان، آرمان اکوان، امید حامدی، مهدی تیکدری، رضا جعفری، نمانیا توماسویچ، مجید عیدی، پویا پورعلی، مسیح زاهدی، اریک باگناما و پوریا لطیفی‌فر

سرمربی: مهدی تارتار 

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۸: ارسال عالیشاه با ضربه علیپور به کنار دروازه گل گهر رفت.

دقیقه ۱۲:ضربه تیفوما را بازیکن گل گهر روی خط دروازه دور کرد و مانع گلزنی پرسپولیس شد.

دقیقه ۱۵: ارسال بازیکن گل گهر را پیام نیازمند دفع کرد.

دقیقه ۱۸: ارسال احمدزاده با ضربه سر علی علیپور به بالای دروازه گل گهر رفت.

دقیقه ۲۰: ضربه سر علی علیپور را گروسیان در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۵: ضربه بازیکن گل گهر را پیام نیازمند در ۲ مرحله دفع کرد.

دقیقه ۳۶: ارسال فرشاد احمدزاده را گروسیان در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۹: تیکدری در محوطه جریمه پرسپولیس روی زمین افتاد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۴۵+۲: ضربه رضا جعفری را پیام نیازمند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

در همان ابتدای نیمه دوم، عالیشاه توسط بایناما مصدوم شد.

دقیقه ۵۳: ارسال آشوری را بازیکن پرسپولیس دفع کرد.

دقیقه ۵۶: تیکدری با ضربه دیدنی دروازه پرسپولیس را باز کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۵۸: میلاد محمدی و محمد عمری به جای احمدزاده و بیفوما وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۶۱: ضربه سر پورعلی گنجی از بالای دروازه گل گهر به بیرون رفت.

دقیقه ۶۲: ارسال ضربه ایستگاهی امید عالیشاه را گروسیان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۶۴: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع گل گهر از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۷۰: ارسال سروش رفیعی به علیپور نرسید تا گل بزند.

دقیقه ۷۳: گروسیان بر روی امید عالیشاه خطا کرد و داور پنالتی به نفع پرسپولیس گرفت و کمک داور ویدیویی هم پنالتی را تایید کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۷۵: گروسیان دچار مصدومیت شده است و بعد از مداوا از زمین مسابقه بلند شد.

دقیقه ۷۷؛ علی علیپور ضربه پنالتی را وارد دروازه گل گهر کرد و گل تساوی را به ثمر رساند.

دقیقه ۸۰: ارسال ضربه ایستگاهی امید عالیشاه را مدافع گل گهر از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۸۲: ارسال میلاد محمدی با خطای پور علی گنجی در محوطه جریمه گل گهر  از دست رفت.

دقیقه ۸۵: ارسال عمری روی سر علیپور جفت و جور نشد تا توپ  را با ضربه سر به سمت دروازه گل گهر  بزند.

دقیقه ۸۶: شوت محمد عمری از بالای دروازه گل گهر به بیرون رفت.

دقیقه ۸۸: ارسال سروش رفیعی به شکل خطرناکی به بیرون از دروازه گل گهر رفت.

دقیقه ۹۰+۲: تیکدری بازیکن گل گهر در محوطه جریمه پرسپولیس روی زمین افتاد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۹۰+۴: ارسال ضربه کرنر سیامک نعمتی را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۹۰+۵:ارسال بازیکن گل گهر از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

دقیقه ۹۰+۸: ارسال سروش رفیعی با ضربه سر پورعلی گنجی به بیرون رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید ‌ و تیم گل گهر به طور موقت به صدرجدپل صعود کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
عیادت رئیس فدراسیون فوتبال از پیشکسوت پرسپولیس
هفته ششم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
اگر عقل داری و منصف هستی هم داور هم وی ای آر تایید کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
فیل ، زنده و مرده اش یک قیمته !!!
ضمنا ، شاهنامه آخرش خوشه !!!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
واقعا این پنالتی ها چیه به نفع این تیم میگیرند خودتون خجالت نمیکشید تا کی اهدای پنالتی و امتیساز دادن به تیمی که هزینه های سرسام آور داره
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
7+6= 13
Iran (Islamic Republic of)
سرخ
۲۱:۴۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
ب تو ربطی نداره اظهار نظر کنی .تو راجب تیم خودت نظر بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
الان منظور از تیم خودش چیه؟ من فوتبال باشگاهای ایران رو دوست ندارم اصلا ولی این پنالتی های شخمکی چین خدایی خاک برسرتون با این وضع تکنیک فوتبالتون
پرسپولیس ۱ - ۱ گل گهر/ تساوی‌های متوالی سرخپوشان همچنان ادامه دارد
علت نتایج ضعیف تیم استقلال چیست؟ + فیلم
جوانمردی پنجمین طلا را صید کرد/ مدال‌های ایران دو رقمی شد
هاشمیان: لایق برد برابر تیم گل گهر بودیم/ توقع ما چیزی به جز قهرمانی نیست
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ شمس آذر/ پیروزی شاگردان حسینی در دوئل ۱۰ نفره + فیلم
ملوان ۱ - ۰ خیبر/ زارع مچ رحمتی را خواباند + فیلم
تساوی عادلانه بود/ به سرمربیگری در پرسپولیس فکر نمی کنم
والیبال آسیای مرکزی؛ صعود تیم ملی بانوان به فینال با شکست ازبکستان
زمان بازی‌های تیم امید در جام ملت‌ها مشخص شد
لیگ برتر فوتبال بانوان؛ پیروزی پرگل خاتون بم و توقف پرسپولیس
آخرین اخبار
لیگ برتر فوتبال بانوان؛ پیروزی پرگل خاتون بم و توقف پرسپولیس
والیبال آسیای مرکزی؛ صعود تیم ملی بانوان به فینال با شکست ازبکستان
تساوی عادلانه بود/ به سرمربیگری در پرسپولیس فکر نمی کنم
هاشمیان: لایق برد برابر تیم گل گهر بودیم/ توقع ما چیزی به جز قهرمانی نیست
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ شمس آذر/ پیروزی شاگردان حسینی در دوئل ۱۰ نفره + فیلم
مس رفسنجان ۲ - ۰ پیکان/ تیم خطیبی بالاخره رنگ برد را دید + فیلم
زمان بازی‌های تیم امید در جام ملت‌ها مشخص شد
نشان برنز اباذری در لیگ جهانی کاراته وان سری آ مالزی ۲۰۲۵
ملوان ۱ - ۰ خیبر/ زارع مچ رحمتی را خواباند + فیلم
پرسپولیس ۱ - ۱ گل گهر/ تساوی‌های متوالی سرخپوشان همچنان ادامه دارد
علت نتایج ضعیف تیم استقلال چیست؟ + فیلم
مرحله ششم مسابقات آزاد آهداف پروازی؛ دادگر و بیرانوند قهرمان شدند
جوانمردی پنجمین طلا را صید کرد/ مدال‌های ایران دو رقمی شد
باشگاه‌های ایرانی خواستار جذب مهاجم جوان روبین کازان روسیه شدند
از برد‌های ادامه‌دار تیم ملی والیبال تا برد هفت گله استقلال در ورزش بانوان + فیلم
قرارداد بلندمدت تاتنهام با رودریگو بنتانکور
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست