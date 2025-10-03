باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال گل گهر سیرجان رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، سروش رفیعی، حسین ابرقویی، امید عالیشاه، فرشاد احمدزاده، علی علی‌پور، مرتضی پورعلی‌گنجی، یعقوب براجعه، محمد خدابنده‌لو، باکیچ و بیفوما

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب تیم فوتبال گل گهر سیرجان

فرزین گروسیان، آرمان اکوان، امید حامدی، مهدی تیکدری، رضا جعفری، نمانیا توماسویچ، مجید عیدی، پویا پورعلی، مسیح زاهدی، اریک باگناما و پوریا لطیفی‌فر

سرمربی: مهدی تارتار

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۸: ارسال عالیشاه با ضربه علیپور به کنار دروازه گل گهر رفت.

دقیقه ۱۲:ضربه تیفوما را بازیکن گل گهر روی خط دروازه دور کرد و مانع گلزنی پرسپولیس شد.

دقیقه ۱۵: ارسال بازیکن گل گهر را پیام نیازمند دفع کرد.

دقیقه ۱۸: ارسال احمدزاده با ضربه سر علی علیپور به بالای دروازه گل گهر رفت.

دقیقه ۲۰: ضربه سر علی علیپور را گروسیان در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۵: ضربه بازیکن گل گهر را پیام نیازمند در ۲ مرحله دفع کرد.

دقیقه ۳۶: ارسال فرشاد احمدزاده را گروسیان در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۹: تیکدری در محوطه جریمه پرسپولیس روی زمین افتاد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۴۵+۲: ضربه رضا جعفری را پیام نیازمند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

در همان ابتدای نیمه دوم، عالیشاه توسط بایناما مصدوم شد.

دقیقه ۵۳: ارسال آشوری را بازیکن پرسپولیس دفع کرد.

دقیقه ۵۶: تیکدری با ضربه دیدنی دروازه پرسپولیس را باز کرد.

دقیقه ۵۸: میلاد محمدی و محمد عمری به جای احمدزاده و بیفوما وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۶۱: ضربه سر پورعلی گنجی از بالای دروازه گل گهر به بیرون رفت.

دقیقه ۶۲: ارسال ضربه ایستگاهی امید عالیشاه را گروسیان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۶۴: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع گل گهر از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۷۰: ارسال سروش رفیعی به علیپور نرسید تا گل بزند.

دقیقه ۷۳: گروسیان بر روی امید عالیشاه خطا کرد و داور پنالتی به نفع پرسپولیس گرفت و کمک داور ویدیویی هم پنالتی را تایید کرد.

دقیقه ۷۵: گروسیان دچار مصدومیت شده است و بعد از مداوا از زمین مسابقه بلند شد.

دقیقه ۷۷؛ علی علیپور ضربه پنالتی را وارد دروازه گل گهر کرد و گل تساوی را به ثمر رساند.

دقیقه ۸۰: ارسال ضربه ایستگاهی امید عالیشاه را مدافع گل گهر از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۸۲: ارسال میلاد محمدی با خطای پور علی گنجی در محوطه جریمه گل گهر از دست رفت.

دقیقه ۸۵: ارسال عمری روی سر علیپور جفت و جور نشد تا توپ را با ضربه سر به سمت دروازه گل گهر بزند.

دقیقه ۸۶: شوت محمد عمری از بالای دروازه گل گهر به بیرون رفت.

دقیقه ۸۸: ارسال سروش رفیعی به شکل خطرناکی به بیرون از دروازه گل گهر رفت.

دقیقه ۹۰+۲: تیکدری بازیکن گل گهر در محوطه جریمه پرسپولیس روی زمین افتاد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۹۰+۴: ارسال ضربه کرنر سیامک نعمتی را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۹۰+۵:ارسال بازیکن گل گهر از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

دقیقه ۹۰+۸: ارسال سروش رفیعی با ضربه سر پورعلی گنجی به بیرون رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید ‌ و تیم گل گهر به طور موقت به صدرجدپل صعود کرد.