رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که آخرین فرصت برای پاسخ به طرح او درباره غزه روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که جنبش حماس تا ساعت ۲۲:۰۰ روز یکشنبه به وقت گرینویچ (۱:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران) فرصت دارد تا به طرح ۲۰ بندی او برای خاتمه دادن به جنگ غزه پاسخ دهد. 

ترامپ در پستی طولانی در شبکه اجتماعی خود، مدعی شد: «این آخرین فرصت است و اگر منجر به توافق نشود، جهنمی علیه حماس به پا خواهد شد، جهنمی که هیچ‌کس تا به حال ندیده است.» او با حروف بزرگ اضافه کرد: «صلح در خاورمیانه به هر طریقی برقرار خواهد شد.»

ترامپ همچنین در ادامه سیاست‌های رژیم اشغالگر که به دنبال آواره کردن مردم غزه است، نوشت: «من از همه فلسطینی‌های بی‌گناه می‌خواهم که فوراً این منطقه (شهر غزه) را به سمت مناطق امن‌تر ترک کنند. همه توسط کسانی که منتظر کمک به شما هستند، به خوبی مراقبت خواهید شد.»

رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز، از طرح‌های مشابه که به نفع رژیم اسرائیل هستند حمایت کرده و توپ را در زمین حماس انداخته است.

تا کنون گزارش‌های ضد و نقیضی از پاسخ احتمالی جنبش حماس به این طرح منتشر شده است. برخی منابع ادعا می‌کنند که حماس مستقیما طرح را رد خواهد کرد، در حالی که برخی منابع دیگر می‌گویند احتمالا طرح کلی را پذیرفته و خواستار اصلاحات اساسی در آن خواهد شد.

«محمد نزال» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس امروز در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره مستقر در دوحه گفت: «حماس در حال بحث جدی در مورد این طرح است، فارغ از اشکالات و محذورات زیادی که داریم.» وی گفت که این گروه در حال مشورت است و «پاسخ نهایی، منافع مردم فلسطین و تغییر استراتژیک آرمان فلسطین را در نظر خواهد گرفت.»

طرح ترامپ که این هفته اعلام شده، به دنبال تبدیل کردن غزه به منطقه‌ای عاری از سلاح، با یک مکانیزم حکومتی انتقالی است که مستقیماً توسط ترامپ از طریق یک نهاد بین‌المللی جدید نظارت خواهد شد. این طرح شامل آزادی تمامی اسرای اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت پس از توافق است و آزادی هزار اسیر فلسطینی را تضمین می‌کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، نوار غزه ، جنبش حماس
خبرهای مرتبط
پاکستان: طرح ترامپ، طرح ما نیست
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
آخرین اخبار
ترامپ: حماس تا روز یکشنبه به طرح جدید درباره غزه پاسخ دهد
آسیب تعطیلی دولت آمریکا به اوکراین: کمک‌های نظامی متوقف شد
تعطیلی دولت آمریکا؛ گروگان‌گیری سیاسی و ضربه به مردم
مکرون: نیروی مسلح آینده فرزندانمان را تضمین می‌کند
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
پاکستان: طرح ترامپ، طرح ما نیست
فرانسوی‌ها خواستار پیوستن پاریس به شکایت ضد اسرائیل شدند
پلیس منچستر: یک کشته در حمله به کنیسه احتمالاً بر اثر تیراندازی مأموران بوده است
سیستم‌های ارتباطی میدان نبرد آمریکا آسیب‌پذیر هستند
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
رادریک بالفور: اعلامیه بالفور هرگز خواستار ایجاد «دولت اسرائیل» نبود
تحریم فرهنگی اسرائیل توسط بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
رشوه آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله 
حمله لاپید به نتانیاهو: توافق نظامی آمریکا و قطر تحقیر اسرائیل است
تقدیر نتانیاهو از ارتش اسرائیل به دلیل حمله به ناوگان صمود
گزارش‌های ضد و نقیض از پاسخ احتمالی حماس به طرح ترامپ 