رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که آخرین فرصت برای پاسخ به طرح او درباره غزه روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که جنبش حماس تا ساعت ۲۲:۰۰ روز یکشنبه به وقت گرینویچ (۱:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران) فرصت دارد تا به طرح ۲۰ بندی او برای خاتمه دادن به جنگ غزه پاسخ دهد.

ترامپ در پستی طولانی در شبکه اجتماعی خود، مدعی شد: «این آخرین فرصت است و اگر منجر به توافق نشود، جهنمی علیه حماس به پا خواهد شد، جهنمی که هیچ‌کس تا به حال ندیده است.» او با حروف بزرگ اضافه کرد: «صلح در خاورمیانه به هر طریقی برقرار خواهد شد.»

ترامپ همچنین در ادامه سیاست‌های رژیم اشغالگر که به دنبال آواره کردن مردم غزه است، نوشت: «من از همه فلسطینی‌های بی‌گناه می‌خواهم که فوراً این منطقه (شهر غزه) را به سمت مناطق امن‌تر ترک کنند. همه توسط کسانی که منتظر کمک به شما هستند، به خوبی مراقبت خواهید شد.»

رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز، از طرح‌های مشابه که به نفع رژیم اسرائیل هستند حمایت کرده و توپ را در زمین حماس انداخته است.

تا کنون گزارش‌های ضد و نقیضی از پاسخ احتمالی جنبش حماس به این طرح منتشر شده است. برخی منابع ادعا می‌کنند که حماس مستقیما طرح را رد خواهد کرد، در حالی که برخی منابع دیگر می‌گویند احتمالا طرح کلی را پذیرفته و خواستار اصلاحات اساسی در آن خواهد شد.

«محمد نزال» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس امروز در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره مستقر در دوحه گفت: «حماس در حال بحث جدی در مورد این طرح است، فارغ از اشکالات و محذورات زیادی که داریم.» وی گفت که این گروه در حال مشورت است و «پاسخ نهایی، منافع مردم فلسطین و تغییر استراتژیک آرمان فلسطین را در نظر خواهد گرفت.»

طرح ترامپ که این هفته اعلام شده، به دنبال تبدیل کردن غزه به منطقه‌ای عاری از سلاح، با یک مکانیزم حکومتی انتقالی است که مستقیماً توسط ترامپ از طریق یک نهاد بین‌المللی جدید نظارت خواهد شد. این طرح شامل آزادی تمامی اسرای اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت پس از توافق است و آزادی هزار اسیر فلسطینی را تضمین می‌کند.

منبع: الجزیره