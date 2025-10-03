باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «تلگراف» گزارش داد که مذاکرات در مورد کمکهای نظامی به اوکراین در واشنگتن به دلیل تعطیلی و فلج دولت آمریکا متوقف شده است.
این روزنامه نوشت: «اوکراین نسبت به احتمال تاخیر در تحویل تسلیحات آمریکایی به دلیل تعطیلی دولت هشدار داده، زیرا مذاکرات مربوط به حمایت نظامی آمریکا از کییف متوقف شده است.»
به گزارش تلگراف، یک هیات اوکراینی برای گفتوگو با نمایندگان کاخ سفید در مورد پروژههای مشترک در بخش پهپادها به واشنگتن رسیده بود، اما به دلیل تعطیلی دولت، جلسات لغو شده و برخی از کارمندان فدرال به خانههای خود بازگردانده شدهاند.
«تلگراف» به نقل از یک منبع در دولت اوکراین گفت: «همه پروژههای آینده کمی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، زیرا نمایندگان پنتاگون، وزارت امور خارجه و کاخ سفید جلسهای برگزار نمیکنند و ما به دلیل این وقفه، زمان را از دست میدهیم.»
این منبع افزود که سفر سایر هیاتهای اوکراینی که قرار بود طی هفتههای آینده انجام شود نیز در حال بررسی مجدد است.
آمریکا در تاریخ ۱ اکتبر (۹ مهر) برای اولین بار از سال ۲۰۱۹ وارد وضعیت فجل دولتی شد، زیرا کنگره نتوانست بودجه سالانه یا تامین مالی موقت را تصویب کند و در نتیجه، همه عملیاتهای دولت فدرال متوقف شد.
منبع: الاخبار