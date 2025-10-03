برخلاف تصور، گرفتن فشار خون در منزل بهتر از مراجعه به مراکز درمانی است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0639\u0627\u0628\u062f\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0646\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0641\u0634\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0632\u0644 \u0628\u0647\u062a\u0631 \u0648 \u062f\u0642\u06cc\u0642 \u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n