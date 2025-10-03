برخلاف تصور، گرفتن فشار خون در منزل بهتر از مراجعه به مراکز درمانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عابدیان در برنامه انارستان از شبکه افق عنوان کرد که گرفتن فشار خون در منزل بهتر و دقیق تر از مراکز درمانی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فشار خون ، فشار بالا ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
میوه‌هایی که از آنها به عنوان اکسیر سلامتی یاد می‌شود + فیلم
علامت فشار خون چیست؟ + فیلم
بهترین ورزش برای کنترل فشار خون + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتشار اسامی محصولات بهداشتی غیرمجاز
ضرورت افزایش میزان پذیرش دانشجوی پروتز دندان+ فیلم
سقوط اتوبوس به دره در جاده دماوند؛ اعزام بالگرد به محل حادثه
تداوم روند سنجش سلامت نوآموزان تا دیماه/ پیش‌بینی سنجش ۲ میلیون کلاس اولی
قند و شیرینی‌جات باعث وزن‌گیری سالم جنین نمی‌شوند
آخرین اخبار
قند و شیرینی‌جات باعث وزن‌گیری سالم جنین نمی‌شوند
انتشار اسامی محصولات بهداشتی غیرمجاز
سقوط اتوبوس به دره در جاده دماوند؛ اعزام بالگرد به محل حادثه
تداوم روند سنجش سلامت نوآموزان تا دیماه/ پیش‌بینی سنجش ۲ میلیون کلاس اولی
ضرورت افزایش میزان پذیرش دانشجوی پروتز دندان+ فیلم
سه روش سنتی برای تسکین گلو درد
نگرانی درباره وضعیت دو دانشجوی مصدوم برطرف شده و آسیب‌دیدگی‌ها خیلی جدی نیست
تولید داخلی نینتدانیب؛ گامی در درمان فیبروز ریوی و پایان وابستگی به واردات
نتایج نهایی آزمون کاردانی فنی حرفه‌ای سال ۱۴۰۴ اعلام شد
میوه‌هایی که از آنها به عنوان اکسیر سلامتی یاد می‌شود + فیلم
مضرات بیش از حد انتظار کراتین برای بدن + فیلم