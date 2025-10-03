باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا علی محمدی گفت: بالگرد جمعیت هلالاحمر لرستان عصر امروز ۱۱ مهرماه برای عملیات جستوجو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاعات ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود که در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار حادثه شد.
وی افزود: ۶ تیم عملیاتی بلافاصله از لرستان به منطقه اعزام شدند تا وضعیت این حادثه را بررسی کنند.
علی محمدی با اشاره به ۸ سرنشین این بالگرد شامل کادر پروازی و امدادگران هلالاحمر گفت: در این حادثه خلبان جان باخت و یک نفر هم مصدوم شد.
اسامى تيم امدادى و كادر پروازى كه در حادثه سقوط بالگرد در اشترانكوه دچار حادثه شدند
مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان بیان کرد:خلبان محسن محراب زاده و مهندس میر حسین قاضی به علت شدت مصدومیت حادثه بالگرد جان باختند.
وی اظهار داشت:همچنین یکی از امدادگران نیز به علت شدت جراحات در وضعیت وخیمی قرار دارد.