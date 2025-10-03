مدیرعامل هلال‌احمر لرستان گفت: در پی وقوع حادثه برای بالگرد هلال‌احمر لرستان در ارتفاعات اشترانکوه ازنا یک نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  غلامرضا علی محمدی گفت: بالگرد جمعیت هلال‌احمر لرستان عصر امروز ۱۱ مهرماه برای عملیات جست‌و‌جو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاعات ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود که در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار حادثه شد.

وی افزود: ۶ تیم عملیاتی بلافاصله از لرستان به منطقه اعزام شدند تا وضعیت این حادثه را بررسی کنند.

علی محمدی با اشاره به ۸ سرنشین این بالگرد شامل کادر پروازی و امدادگران هلال‌احمر گفت: در این حادثه خلبان جان باخت و یک نفر هم مصدوم شد.

اسامى تيم امدادى و كادر پروازى كه در حادثه سقوط بالگرد در اشترانكوه دچار حادثه شدند

مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان بیان کرد:خلبان محسن محراب زاده و مهندس میر حسین قاضی به علت شدت مصدومیت حادثه بالگرد جان باختند.

وی اظهار داشت:همچنین یکی از امدادگران نیز به علت شدت جراحات در وضعیت وخیمی قرار دارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
جدیدا هم یاد گرفتن برای زاییدن به 115 تماس میگیرن و بالگرد اورژانس میفرستن ، یکی نیست این وسط یه تحقیقی کنند که تا حالا ملت بدون بالگرد چطور زاییدن ،
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۹:۴۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
دوباره یک حادثه برای کوهنوردان خواهش میکنم کوهنوردان قبل از شروع به صعود از لحاظ جسمی و روحی و تجربه و همراهان کاملا چک شوند
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
همیشه این کوه نورد ها با خودخواهی هاشون برای نا مشکل درست می کنن یه بالگرد ۲ خلبان ۳ خدمه ۴ امدادگر بابت یک ک همنورد خودخواه
۰
۳۰
پاسخ دادن
