ملوان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۱ - ۰ موفق شد خیبر را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه خانگی اش سیروس قایقران میزبان خیبرخرم آباد بود و در پایان این دیدار با نتیجه ۱ - ۰ به سود شاگردان مازیار زارع به پایان رسید.

قرار بود این دیدار دیروز برگزار شود، اما به دلیل آبگرفتگی ورزشگاه سیروس قایقران براثر بارش باران شدید این دیدار لغو شده بود.

ابوذر صفرزاده مدافع ملوانی‌ها در دقیقه ۷۲ روی سانتر عباس حبیبی از روی نقطه کرنر موفق شد دروازه خیبری‌ها را باز کند.

تلاش‌های خیبری‌ها پس از دریافت گل برای تساوی این دیدار مثمرثمر واقع نشد تا شاگردان مهدی رحمتی با شکست انزلی را ترک کنند.