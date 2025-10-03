ملوان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۱ - ۰ موفق شد خیبر را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه خانگی اش سیروس قایقران میزبان خیبرخرم آباد بود و در پایان این دیدار با نتیجه ۱ - ۰ به سود شاگردان مازیار زارع به پایان رسید.

قرار بود این دیدار دیروز برگزار شود، اما به دلیل آبگرفتگی ورزشگاه سیروس قایقران براثر بارش باران شدید این دیدار لغو شده بود.

ابوذر صفرزاده مدافع ملوانی‌ها در دقیقه ۷۲ روی سانتر عباس حبیبی از روی نقطه کرنر موفق شد دروازه خیبری‌ها را باز کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تلاش‌های خیبری‌ها پس از دریافت گل برای تساوی این دیدار مثمرثمر واقع نشد تا شاگردان مهدی رحمتی با شکست انزلی را ترک کنند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، ملوان بندرانزلی ، خیبر خرم آباد ، مازیار زارع ، مهدی رحمتی
خبرهای مرتبط
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
کامبک استقلال خوزستان مقابل شکست‌ناپذیر لیگ
هفته ششم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۱ - ۱ گل گهر/ تساوی‌های متوالی سرخپوشان همچنان ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس ۱ - ۱ گل گهر/ تساوی‌های متوالی سرخپوشان همچنان ادامه دارد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
جوانمردی پنجمین طلا را صید کرد/ مدال‌های ایران دو رقمی شد
باشگاه‌های ایرانی خواستار جذب مهاجم جوان روبین کازان روسیه شدند
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
علت نتایج ضعیف تیم استقلال چیست؟ + فیلم
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
آخرین اخبار
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ شمس آذر/ پیروزی شاگردان حسینی در دوئل ۱۰ نفره + فیلم
مس رفسنجان ۲ - ۰ پیکان/ تیم خطیبی بالاخره رنگ برد را دید + فیلم
زمان بازی‌های تیم امید در جام ملت‌ها مشخص شد
نشان برنز اباذری در لیگ جهانی کاراته وان سری آ مالزی ۲۰۲۵
ملوان ۱ - ۰ خیبر/ زارع مچ رحمتی را خواباند + فیلم
پرسپولیس ۱ - ۱ گل گهر/ تساوی‌های متوالی سرخپوشان همچنان ادامه دارد
علت نتایج ضعیف تیم استقلال چیست؟ + فیلم
مرحله ششم مسابقات آزاد آهداف پروازی؛ دادگر و بیرانوند قهرمان شدند
جوانمردی پنجمین طلا را صید کرد/ مدال‌های ایران دو رقمی شد
باشگاه‌های ایرانی خواستار جذب مهاجم جوان روبین کازان روسیه شدند
از برد‌های ادامه‌دار تیم ملی والیبال تا برد هفت گله استقلال در ورزش بانوان + فیلم
قرارداد بلندمدت تاتنهام با رودریگو بنتانکور
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
کامبک استقلال خوزستان مقابل شکست‌ناپذیر لیگ