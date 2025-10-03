یک پودر گیاهی می‌تواند به خوبی زخم و زگیل را ترمیم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو دکتر سعید میرحسینیان، متخصص فارماکوگنوزی در مورد خواص پودر لاجورد در درمان انواع زخم و زگیل صحبت می‌کند که آن را مشاهده می‌کنید.

