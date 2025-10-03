کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: طبق قانون باید برای متقاضیانی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند قبوض نجومی صادر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه اقتصاد مسکن به شمار می‌رود که نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و می‌تواند بازار را به سمت رونق هدایت کند این در حالیست که این سامانه توانسته است بخش عمده ای از مشکلات در این حوزه را برطرف کند.

غلامرضا منصوری پور کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه این سامانه بخش عمده‌ای از مشکلات در این حوزه را برطرف می‌کند افزود: طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره باید تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل شوند اما هنوز بخش عمده ای از این دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی و توانیر متصل نشده و همین موضوع خود باعث تاخیر در اجرای آن شده است.

وی ادامه داد: طبق قانون در صورتی که توانیر و متقاضیان به این سامانه متصل نشود باید طبق قانون مشمول تعرفه‌های پلکانی شوند اما تا به امروز این امر صورت نگرفته و همین موضوع خود باعث تاخیر  در اجرای این سامانه شده است.

وی تاکید کرد: سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین سامانه ها در حوزه مسکن به شمار می‌رود که در حال حاضر طبق آخرین آمارهای اعلام شده ثبت اطلاعات در این زمینه رشد ۵برابری داشته است و حدود ۷۸ میلیون کد ملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان متصل شده است.

منصوری پورگفت: به طور قطع با اجرای این طرح شاهد زیرپاگذاشتن سامانه املاک و اسکان و قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره خواهیم بود.

او بیان کرد: اگر این سامانه به طور کامل اجرایی شود در آینده شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و در نهایت تقویت این بازار خواهیم بود و این به آن شرط این که تمامی دستگاه‌ها برای تکمیل شدن آن گام بردارند.

