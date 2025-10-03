باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر مارک کارنی، نخست وزیر کانادا اعلام کرد که این مقام کانادایی هفته آینده در واشنگتن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد تا در مورد جنگ تجاری و تعرفهها مذاکره کنند.
به گفته دفتر کارنی، او روز دوشنبه به واشنگتن سفر میکند تا روز سهشنبه در کاخ سفید با ترامپ دیدار کند.
کانادا برخلاف سایر شرکای تجاری اصلی آمریکا، از جمله اتحادیه اروپا، هنوز به یک توافق تجاری گسترده با دولت ترامپ دست نیافته و اقتصاد آن تحت فشار قرار گرفته است. کارنی که سابقا رئیس بانک مرکزی کانادا بود، در ماههای اخیر با انتقادات فزایندهای در داخل کشور مواجه شده که به دلیل تاثیرات جنگ تجاری ترامپ بوده است.
بیش از دو ماه از زمانی که کانادا و آمریکا از مهلتی که مشترکاً برای دستیابی به یک توافق تجاری تعیین کرده بودند، میگذرد. اما هنوز هیچ نشانهای از توافق وجود ندارد.
به گفته کارنی، حدود ۸۵ درصد از کالاهایی که با آمریکا تجارت میشوند، هنوز تعرفهای به آنها تعلق نگرفته است، زیرا مشمول توافق تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا هستند که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ امضا شد.
منبع: رویترز