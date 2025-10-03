مارک کارنی هفته آینده در واشنگتن با ترامپ درباره جنگ تجاری و تعرفه‌ها مذاکره خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر مارک کارنی، نخست وزیر کانادا اعلام کرد که این مقام کانادایی هفته آینده در واشنگتن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد تا در مورد جنگ تجاری و تعرفه‌ها مذاکره کنند.

به گفته دفتر کارنی، او روز دوشنبه به واشنگتن سفر می‌کند تا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با ترامپ دیدار کند. 

کانادا برخلاف سایر شرکای تجاری اصلی آمریکا، از جمله اتحادیه اروپا، هنوز به یک توافق تجاری گسترده با دولت ترامپ دست نیافته و اقتصاد آن تحت فشار قرار گرفته است. کارنی که سابقا رئیس بانک مرکزی کانادا بود، در ماه‌های اخیر با انتقادات فزاینده‌ای در داخل کشور مواجه شده که به دلیل تاثیرات جنگ تجاری ترامپ بوده است. 

بیش از دو ماه از زمانی که کانادا و آمریکا از مهلتی که مشترکاً برای دستیابی به یک توافق تجاری تعیین کرده بودند، می‌گذرد. اما هنوز هیچ نشانه‌ای از توافق وجود ندارد.

به گفته کارنی، حدود ۸۵ درصد از کالا‌هایی که با آمریکا تجارت می‌شوند، هنوز تعرفه‌ای به آنها تعلق نگرفته است، زیرا مشمول توافق تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا هستند که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ امضا شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: مارک کارنی ، کانادا ، توافق تجاری
خبرهای مرتبط
انگلیس، استرالیا و کانادا فلسطین را به رسمیت شناختند
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
آخرین اخبار
ترامپ: حماس تا روز یکشنبه به طرح جدید درباره غزه پاسخ دهد
آسیب تعطیلی دولت آمریکا به اوکراین: کمک‌های نظامی متوقف شد
تعطیلی دولت آمریکا؛ گروگان‌گیری سیاسی و ضربه به مردم
مکرون: نیروی مسلح آینده فرزندانمان را تضمین می‌کند
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
پاکستان: طرح ترامپ، طرح ما نیست
فرانسوی‌ها خواستار پیوستن پاریس به شکایت ضد اسرائیل شدند
پلیس منچستر: یک کشته در حمله به کنیسه احتمالاً بر اثر تیراندازی مأموران بوده است
سیستم‌های ارتباطی میدان نبرد آمریکا آسیب‌پذیر هستند
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
رادریک بالفور: اعلامیه بالفور هرگز خواستار ایجاد «دولت اسرائیل» نبود
تحریم فرهنگی اسرائیل توسط بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
رشوه آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله 
حمله لاپید به نتانیاهو: توافق نظامی آمریکا و قطر تحقیر اسرائیل است
تقدیر نتانیاهو از ارتش اسرائیل به دلیل حمله به ناوگان صمود
گزارش‌های ضد و نقیض از پاسخ احتمالی حماس به طرح ترامپ 