رئیس شورای تبلیغات اسلامی کشور درمراسم بزرگداشت شهید سیدحسن نصرالله در رشت گفت: زنجیره طلایی مقاومت با اتصال به ولایت فقیه و تاسی از راه شهید سیدحسن نصرالله ادامه پیدا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان _  رئیس شورای تبلیغات اسلامی کشور در این مراسم که در مصلای امام خمینی رشت و با حضور نماینده ولیه فقیه در استان، مسئولان استانی و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد گفت: شهید سید حسن نصرالله، مطیع ولایت بود و همه وجودش انزجار از آمریکا و اسرائیل جنایتکار بود و عمر خود را در راه مبارزه و در مسیر مقاومت سپری کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن ملک محمدی با اشاره به ویژگی‌های سید حسن نصرالله و لزوم تاسی از سید شهدای مقاومت گفت: ولایت فقیه محور انسجام و همدلی است و همه باید پیروی از ولی ففیه و اتحاد در مقابله با دشمنان صهیونیستی و استکبار را در اولویت کارهایمان قرار دهیم تا شاهد تداوم راه محور مقاومت و به ثمر نشستن جانفشانی‌های شهدا باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بعد از شهادت سید حسن نصرالله، مقاومت با قوت همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد گفت: بر خلاف تصور دشمن صهیونیستی، حزب الله زنده است و با رهبری درست و دقیق تا نابودی اسرائیل به راه خود ادامه خواهد داد.
در پایان این مراسم حاضران به یاد شهدا به ویژه شهدای محور مقاومت عزاداری کردند.

