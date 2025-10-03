هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس با افزایش ۸.۰۹ درصد در ارتفاع ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس با افزایش ۸.۰۹ درصد در ارتفاع ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴.۴۰ درصدی در سطح ۸۰۳ هزار و ۸۵ واحدی قرار گرفت.

هفته کاری که کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی روند بازار سرمایه پرداخت و گفت: این هفته، در روز شنبه، حجم معاملات به پنج هزار و صد و پنجاه و هفت میلیارد تومان رسید. در روز یکشنبه، این رقم به شش هزار و چهارصد و نود و هشت میلیارد تومان افزایش یافت و در روز دوشنبه به هفت هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد تومان رسید. در ادامه، روز سه‌شنبه، حجم معاملات به چهارده هزار و صد و دوازده میلیارد تومان و در روز چهارشنبه به سیزده هزار و دویست و چهار میلیارد تومان رسید. در مجموع، حجم معاملات این هفته به چهل و شش هزار و سیصد و بیست و دو میلیارد تومان رسید.

آسایش همچنین به سرانه خرید در این هفته اشاره کرد و گفت که سرانه خرید هفته به هفتاد و نهصد هزار تومان و سرمایه فروش به پنجاه و ششصد هزار تومان رسیده است.

ا. در ادامه افزود: در این هفته، ورود پول به بازار نیز قابل توجه بود. در روز شنبه، هزار و سیصد و هفتاد میلیارد تومان ورود پول داشتیم و در روز یکشنبه، دو هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان به بازار وارد شد. در روز دوشنبه، دو هزار و صد و نه میلیارد تومان ورود پول دیگر ثبت شد. اما در روز سه‌شنبه، هزار و چهارصد و هشت میلیارد تومان فروش و چهار هزار و هشتاد میلیارد تومان ورود پول داشتیم که در مجموع، سه هزار و صد و هفتاد و سه میلیارد تومان ورود پول را شاهد بودیم.

آسایش به عملکرد صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: بیشترین رشد در این هفته مربوط به شاخص تأمین آب، برق و گاز بود که یازده درصد و چهارصد درصد رشد داشت. در عوض، بیشترین کاهش مربوط به صنعت سایر معادن با سه مورد و پنجاه و سیصدم درصد کاهش ثبت شد.

در ادامه هم زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه گفت: در کل بازار همچنان تحت حمایت ورود پول‌های بیرونی است و نگرانی از ریزش شدید در مقطع فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد؛ ترکیب پرتفوی بهینه در شرایط کنونی می‌تواند بین سهام بزرگ بازار و صندوق‌های طلا تقسیم شود؛ سرمایه‌گذاران باید از رفتار هیجانی در صف‌های خرید و فروش پرهیز کنند و بیشتر بر مبنای گزارش‌های بنیادی و مدیریت ریسک حرکت کنند.

این هفته کاری اخبار متعددی هم حوالی بازار بود از واریز سود سهام عدالت تا تغییر فرمول محاسبه حجم مبنا در بازار پایه فرابورس همچنین سازمان بورس به سهامداران هشدار داد مراقب کانال‌های تلگرامی با عناوین جعلی باشید.

حالا باید منتظر ماند و دید شنبه ۱۲ مهرماه با آغاز هفته معاملاتی جدید روند حرکتی بازار چگونه خواهد بود؟

تبادل نظر
