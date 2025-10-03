یونیسف اعلام کرد وضعیت مادران و نوزادان غزه با کمبود تجهیزات و آوارگی شدید، در بدترین شرایط خود قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که مادران و نوزادان تازه متولد شده در غزه در شرایطی بی‌سابقه به سر می‌برند؛ این در حالی است که با کمبود شدید تجهیزات پزشکی و ازدحام مجتمع پزشکی ناصر در جنوب نوار غزه به دلیل آمدن آوارگان از شمال مواجه هستند.

جیمز الدر، سخنگوی این سازمان، طی یک کنفرانس مطبوعاتی از غزه تاکید کرد که: «وضعیت مادران و نوزادان تازه متولد شده در غزه هرگز بدتر از این نبوده است. در مجتمع ناصر، راهرو‌های بیمارستان مملو از زنانی است که به تازگی وضع حمل کرده‌اند.»

در همین زمینه، سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داد که سیستم بهداشتی در نوار غزه در آستانه فروپاشی است و اشاره کرد که تنها ۱۴ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان هنوز به‌صورت جزئی فعال هستند.

ریک پیپرکورن، نماینده سازمان جهانی بهداشت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، گفت که او هرگز بیمارستان ناصر را تا این حد شلوغ ندیده است و توضیح داد که بیماران از شهر غزه، مرکز حملات گسترده نظامی رژیم تروریستی اسرائیل، به جنوب نوار غزه آواره می‌شوند.

پیپرکورن افزود: «در هر راهرو، تشک و بیماران را روی زمین می‌بینید و با افزایش شدیدی رو‌به‌رو هستیم، زیرا تعداد زیادی از بیماران از شمال می‌آیند.

الدر صحنه‌های مادران جدید و نوزادانشان را که روی زمین در بیمارستان ناصر خوابیده‌اند، توصیف کرد و اشاره نمود که سه نوزاد نارس را دیده است که از یک منبع اکسیژن مشترک استفاده می‌کنند.

رژیم تروریستی اسرائیل با حملات شدید و گسترش عملیات نظامی علیه ساکنان شهر غزه که در شمال نوار غزه قرار دارد، ساکنان این شهر را که یک میلیون نفر تخمین زده می‌شوند، محبور به ترک منازل خود کرده اند. آوارگان نیز برای چندمین بار مجبور به کوچ اجباری شدند و به سمت جنوب حرکت کردند. 

منبع: المیادین

