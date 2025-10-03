شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از اقدام زیبای حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه شهرستان نیشابور و دانش آموزان و دهه نودی‌ها در اولین روز از هفته فراجا را به نمایش گذاشت

باشگاه خرنگاران جوان - مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی حال و هوای متفاوتی نسبت به هفته‌های قبل داشت، این هفته که مصادف شده بود با اولین روز از هفته فراجا باشعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه شهرستان نیشابور و دانش آموزان و دهه نودی‌ها درمحل مسجد جامع در یک اقدام زیبا از "سرهنگ حسین احمدی"فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور و دیگر نیرو‌های خدوم انتظامی با اهدای گل از زحمات شبانه روزی آنان تقدیرو تشکر کردند.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

اقدام زیبای امام جمعه شهرستان نیشابور و دانش آموزان و دهه نودی‌ها در هفته فراجا

اقدام زیبای امام جمعه شهرستان نیشابور و دانش آموزان و دهه نودی‌ها در هفته فراجا

مراسم نماز جمعه

برگزاری مراسم نماز جمعه در شهر نیشابور

اقدام زیبای امام جمعه شهرستان نیشابور و دانش آموزان دهه نودی‌ها در هفته فراجا

مراسم نماز جمعه

اقدام زیبای امام جمعه شهرستان نیشابور و دانش آموزان دهه نودی‌ها در هفته فراجا

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: نماز جمعه ، اقامه نماز ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنکار آذربایجان شرقی؛
برگزاری نماز جمعه در اهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه نیشابور و غباروبی مزار شهدای بهشت فضل در هفته دفاع مقدس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در صالح آباد + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری دورهمی دوستانه پیشکسوتان محیط زیست با حضور "دکتر بازگیر" در دبیرستان محبی نیشابور + عکس
برگزاری مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در شهرستان اهر
تسلیت دانش آموز روستای جغدان در سالروز شهادت حضرت معصومه (س) + فیلم
رنجش مسافران از بسته شدن درب نمازخانه در ایستگاه راه آهن تهران + فیلم
برگزاری مراسم قالیشویان در مشهد اردهال کاشان + فیلم
رنجش اهوازی‌ها از تاخیر در تکمیل پروژه بازارچه محلی زرگان
اقدام زیبای امام جمعه شهرستان نیشابور و دانش آموزان و دهه نودی‌ها در هفته فراجا + عکس و فیلم
گزارش تصویری از اقامه نماز جمعه در اهر + فیلم
آخرین اخبار
گزارش تصویری از اقامه نماز جمعه در اهر + فیلم
اقدام زیبای امام جمعه شهرستان نیشابور و دانش آموزان و دهه نودی‌ها در هفته فراجا + عکس و فیلم
برگزاری دورهمی دوستانه پیشکسوتان محیط زیست با حضور "دکتر بازگیر" در دبیرستان محبی نیشابور + عکس
برگزاری مراسم قالیشویان در مشهد اردهال کاشان + فیلم
رنجش اهوازی‌ها از تاخیر در تکمیل پروژه بازارچه محلی زرگان
تسلیت دانش آموز روستای جغدان در سالروز شهادت حضرت معصومه (س) + فیلم
رنجش مسافران از بسته شدن درب نمازخانه در ایستگاه راه آهن تهران + فیلم
برگزاری مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در شهرستان اهر