باشگاه خرنگاران جوان - مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی حال و هوای متفاوتی نسبت به هفته‌های قبل داشت، این هفته که مصادف شده بود با اولین روز از هفته فراجا باشعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه شهرستان نیشابور و دانش آموزان و دهه نودی‌ها درمحل مسجد جامع در یک اقدام زیبا از "سرهنگ حسین احمدی"فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور و دیگر نیرو‌های خدوم انتظامی با اهدای گل از زحمات شبانه روزی آنان تقدیرو تشکر کردند.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

