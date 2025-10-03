معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجتمع بندری نگین در آینده نزدیک به قطب توسعه دریا محور تبدیل و به مرکز اصلی تخلیه و بارگیری کالا تبدیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به جایگاه مجتمع بندری نگین در آینده اقتصاد دریامحور کشور گفت: این مجتمع به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت‌های فراوان، از مهمترین قطب‌های توسعه دریامحور به شمار می‌رود و تأمین برق پایدار می‌تواند بستر لازم برای جهش فعالیت‌های بندری و اقتصادی در آن را فراهم کند.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، پیش‌بینی و پاسخگویی به نیازهای آتی ناشی از افزایش فعالیت‌های بندری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و ارتقای پدافند غیرعامل از دیگر اهداف اجرای این پروژه است که در کنار آن، امکان پشتیبانی از فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیز بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

رسولی افزود: مجتمع بندری نگین در آینده نزدیک به یکی از مراکز اصلی تخلیه و بارگیری کالا در کشور تبدیل خواهد شد.

وی  بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر طرح‌های متعددی را برای تجهیز و توسعه بنادر جنوبی کشور به ویژه بنادر بوشهر و مجتمع بندری نگین در دستور کار قرار داده است.

 

 

 

 

 

 

